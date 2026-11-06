Nhan sắc nữ sinh RMIT cao 1,73 m thi Hoa hậu Việt Nam 2026: Biết đàn, hát, làm MC, từng được định hướng theo ngành y

Đinh Hoàng Gia Linh hiện theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m, cân nặng 57 kg cùng số đo ba vòng 83-64-97 cm. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp quê Thanh Hóa được chú ý nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, phong thái tự tin và khả năng thể hiện bản thân trong nhiều hoạt động của cuộc thi.

Trong thời gian tham gia nhà chung, Gia Linh có cơ hội thể hiện năng khiếu ca hát, chơi đàn piano và thuyết trình. Cô cũng thường xuất hiện với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên đường nét gương mặt tự nhiên.

Bố mẹ làm ngành y, con gái lựa chọn học truyền thông và thi hoa hậu

Một điểm thú vị trong câu chuyện của Gia Linh là định hướng nghề nghiệp khác biệt với gia đình. Theo chia sẻ của người đẹp, cả bố và mẹ cô đều làm việc trong ngành y. Từ nhỏ, Gia Linh từng được định hướng nối nghiệp bố mẹ, song khi học phổ thông, cô dần nhận ra bản thân có niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ, truyền thông và các hoạt động sáng tạo.

Thay vì theo đuổi ngành y, Gia Linh quyết định lựa chọn ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam. Trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô đã tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện, thử sức với vai trò MC và diễn kịch. Những trải nghiệm này giúp nữ sinh làm quen với việc đứng trước đám đông, đồng thời rèn luyện khả năng giao tiếp và xử lý tình huống.

Bên cạnh việc học, Gia Linh còn có sở thích viết lách, ca hát và chơi đàn. Cô tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực truyền thông, qua đó có thêm cơ hội thực hành những kiến thức được học trên giảng đường.

Gia Linh tự nhận mình là người năng động, cởi mở. Khi bước vào cuộc thi sắc đẹp, cô xem đây là cơ hội để khám phá bản thân, học hỏi những kỹ năng mới và gặp gỡ những người có thể truyền cảm hứng.

Nhan sắc nổi bật, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Gia Linh không chỉ tập trung vào các phần thi trình diễn mà còn tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử và bảo vệ môi trường. Trong chuyến trải nghiệm tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hải Phòng, cô cùng các thí sinh tham quan di tích, dâng hương và thực hiện thử thách chụp ảnh trong trang phục truyền thống.

Nữ sinh RMIT cũng tham gia hoạt động trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, Hải Phòng, trong khuôn khổ phần thi Đại sứ Du lịch và Môi trường. Qua những trải nghiệm thực tế, Gia Linh bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề như lũ lụt, sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn, đồng thời mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

Sau thời gian rèn luyện tại nhà chung, Gia Linh cho biết bản thân đã tiến bộ về kỹ năng catwalk, thuyết trình và trang điểm. Những kiến thức tích lũy từ ngành truyền thông cũng giúp cô thêm tự tin khi xuất hiện trước ống kính và tham gia các thử thách của cuộc thi.

Tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 10/10 ở Đồ Sơn, Hải Phòng, người đẹp Thanh Hóa có dịp thể hiện khả năng trình diễn trong trang phục dạ hội. Cô tiếp tục góp mặt trong danh sách 25 thí sinh bước vào chung kết, dự kiến diễn ra tối 7/11 tại Hải Phòng.

Với Gia Linh, hành trình Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cơ hội thể hiện nhan sắc mà còn là dịp trau dồi kỹ năng, trải nghiệm những giá trị văn hóa và trưởng thành hơn qua từng hoạt động.