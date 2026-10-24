Nhan sắc nữ sinh Quảng Ninh từng tự ti, nay đăng quang hoa khôi sinh viên

Chia sẻ với VietNamNet, Thu Hằng cho biết em rất xúc động khi vượt qua các vòng thi và được xướng tên ở ngôi vị Hoa khôi Sinh viên thanh lịch năm 2026.

"Khi ban tổ chức lần lượt công bố top 10, top 6, top 3 và cuối cùng là khoảnh khắc tên mình được xướng lên với danh hiệu Hoa khôi, niềm vui trong em như vỡ oà”, Hằng nói.

Vượt qua 160 thí sinh, Trần Thu Hằng (sinh năm 2006, quê Quảng Ninh) đăng quang Hoa khôi Sinh viên thanh lịch năm 2026. Ảnh: NVCC

Nữ sinh cho hay, điều khiến bản thân hạnh phúc nhất không chỉ là danh hiệu, mà còn là cảm giác những nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Năm 2024, Hằng dừng chân tại top 11 cuộc thi này với nhiều tiếc nuối. Hai năm sau, Hằng quyết định thử sức để tiếp tục thực hiện ước mơ.

Ảnh: NVCC

Hằng cho biết, trên hành trình chinh phục danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch, cô có rất nhiều kỷ niệm khó quên.

“5 ngày trước đêm chung kết, em kín lịch từ sáng đến tối. Về nhà, em chỉ có 4 tiếng để ngủ, rồi lại bắt đầu một ngày mới theo kế hoạch đã định sẵn. Đến giờ, em vẫn nhớ như in những đêm thường xuyên bị chuột rút, đau đến mức khóc nấc lên”, Hằng kể.

Thu Hằng ở phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: NVCC

Nữ sinh cho biết thành tích này sẽ là động lực để em tiếp tục hoàn thiện bản thân và sống có trách nhiệm hơn.

Hằng cũng mong câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho những bạn trẻ còn e ngại theo đuổi ước mơ sau thất bại. “Một lần chưa thành công không có nghĩa là chúng ta không đủ năng lực. Đó có thể là điểm khởi đầu để mỗi người tìm ra hướng đi phù hợp hơn”, Hằng nói.

Ảnh: NVCC

Hằng cho rằng mỗi người cần chấp nhận việc bản thân không hoàn hảo và có thể mắc sai lầm, quan trọng là biết nhìn nhận để sửa đổi.

“Sau tất cả, em muốn cảm ơn chính mình vì dù từng tiếc nuối, em vẫn không ngừng hy vọng, dám bước tiếp và tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang chờ phía trước”, Hằng chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Hằng yêu thích công việc dẫn chương trình (MC). Nữ sinh cho biết trước đây em khá tự ti, thường hồi hộp khi đứng trước đám đông và chưa tin vào khả năng của mình. Vì vậy, em chọn học ngành du lịch để có thêm cơ hội trải nghiệm, giao tiếp và khám phá bản thân. Qua những trải nghiệm đó, Hằng nhận ra mình yêu thích sân khấu và công việc dẫn chương trình. Từ những lần thử sức ban đầu, em dần rèn luyện kỹ năng và có cơ hội làm MC tại các sự kiện.

Nữ sinh tham gia hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ cuộc thi. Ảnh: NVCC

“Em thích được truyền tải những câu chuyện, cảm xúc và kết nối mọi người. Mỗi lần đứng trên sân khấu, em không chỉ có cơ hội thể hiện bản thân mà còn học hỏi, trưởng thành và mang đến những thông tin hữu ích cho khán giả”, Hằng chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Thời gian tới, Thu Hằng muốn phát triển sự nghiệp MC, hướng tới dẫn dắt các sự kiện chuyên nghiệp. Em dự định trau dồi kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn để có thể đảm nhận những chương trình quy mô lớn hơn.