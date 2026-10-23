Nhan sắc nữ MC song ngữ cao 1,77m vừa đăng quang Miss Charm Vietnam 2026

Chung kết Miss Charm Vietnam diễn ra tại Tp.Đồng Nai vào tối 22/10, với màn tranh tài của 22 người đẹp. Sân chơi này hướng đến việc tìm kiếm gương mặt Việt tranh tài tại Miss Charm 2026 - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế, đồng thời lan tỏa thông điệp Beauty Born from Culture - Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa.

Với màn ứng xử song ngữ duy nhất trong Top 5, Nguyễn Ngọc Trà My chính thức đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.

Người đẹp nhận được câu hỏi: "Việt Nam là đất nước giàu bản sắc, nơi mỗi vùng miền được lưu giữ những câu chuyện riêng qua di sản, ẩm thực, trang phục, nếp sống… Nếu có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, bạn sẽ giới thiệu điều gì về dân ca quan họ đến bạn bè trong nước và quốc tế".

Các thí sinh tham gia đồng diễn.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Hà Lê Quỳnh Nga; á hậu 2 là Nguyễn Thị Minh Ngọc, á hậu 3 được trao cho Lê Trần Anh Thư và á hậu 4 thuộc về Nguyễn Khánh Linh.

Bên cạnh các danh hiệu chính, cuộc thi còn trao những giải thưởng phụ: Giải Người đẹp thời trang thuộc về Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Trà My nhận giải Best Profile Picture (Người đẹp có hồ sơ ấn tượng nhất), Nguyễn Thị Diệu Linh giành danh hiệu Miss Ao Dai, Người đẹp tài năng thuộc về Hồ Yến Loan…

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Trà My chính thức đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Nguyễn Ngọc Trà My sinh năm 1996, sở hữu chiều cao nổi bật 1,77m cùng nền tảng học vấn tốt. Năm 18 tuổi, Trà My sang Australia theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT.

Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Hiện cô điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ).

Trước khi đến với Miss Charm Vietnam, cô từng tham gia The TVFace 2025. Người đẹp hiện đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Ngay sau đăng quang, Nguyễn Ngọc Trà My thực hiện màn first walk trong sự cổ vũ của khán giả, bắt đầu hành trình trên cương vị mới.

Nguyễn Ngọc Trà My sở hữu chiều cao 1,77m, từng sang Úc theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.

Hiện Trà My điều hành một công ty truyền thông, đồng thời theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ). Trước khi đến với Miss Charm Vietnam 2026, cô từng ghi danh tranh tài ở The TVFace 2025.

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt khởi xướng, hướng đến kết nối giáo dục, giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch. Qua 3 mùa tổ chức, cuộc thi đã tìm ra các hoa hậu gồm Luma Russo (Brazil), Rashmita Rasindran (Malaysia) và Anna Blanco (Venezuela). Miss Charm Vietnam là phiên bản cấp quốc gia, nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp gắn với văn hóa, bản lĩnh và những giá trị tích cực.