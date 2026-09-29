Nhan sắc nữ kiếm sĩ đang gây sốt ASIAD vì ngoại hình đẹp như AI

Theo The Korea Times, truyền thông Thái Lan gần đây dành nhiều sự quan tâm cho Yang Seung-hye, nữ vận động viên 20 tuổi của đội tuyển đấu kiếm nữ Hàn Quốc. Thairath Sport thậm chí nhận xét cô là một người thật nhưng có ngoại hình giống như được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Ảnh: Segye

Thairath Sport đăng tải loạt hình ảnh của Yang Seung-hye trên trang Facebook chính thức và giới thiệu cô là thành viên trẻ nhất của đội tuyển kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc. Nữ vận động viên được truyền thông Hàn Quốc đặt biệt danh “thần tượng kiếm thuật” nhờ sự kết hợp giữa năng lực thi đấu và diện mạo nổi bật.

Không chỉ chú ý đến vẻ ngoài, Thairath Sport còn nhấn mạnh thành tích của Yang cùng các đồng đội trên đấu trường quốc tế.

Đội tuyển kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc giành HCV nội dung đồng đội tại World Cup kiếm ba cạnh nữ của Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế (FIE) ở Saint-Maur, Pháp hồi tháng 5. Sang tháng 6, đội tiếp tục giành HCV tại Giải vô địch Đấu kiếm châu Á ở New Delhi, Ấn Độ. Đến tháng 7, các nữ kiếm thủ Hàn Quốc giành HCĐ nội dung đồng đội tại Giải vô địch Đấu kiếm thế giới ở Hong Kong. Yang Seung-hye đều là thành viên của đội hình trong những giải đấu này.

Ảnh: ChosunBiz

Theo Thairath Sport, nếu chỉ nhìn ngoại hình, Yang có thể khiến người khác liên tưởng đến một nhân vật được tạo ra bằng AI. Tuy nhiên, khi bước lên đường đấu, điều tạo nên dấu ấn của nữ vận động viên trẻ không phải vẻ ngoài mà là những đường kiếm với tốc độ và độ chính xác cao.

ASIAD 2026 cũng là lần đầu tiên Yang Seung-hye góp mặt tại một kỳ Đại hội thể thao châu Á. Cô cùng Song Se-ra, Lim Tae-hee và Lee Hye-in tranh tài ở nội dung đồng đội nữ kiếm ba cạnh tại Aichi Sky Expo, Tokoname, tỉnh Aichi, Nhật Bản.

Hình ảnh đời thường của nữ kiếm sĩ. Ảnh: Instagram Yang Seung-hye

Tại ASIAD năm nay, đội tuyển Hàn Quốc sau đó giành HCB nội dung đồng đội nữ kiếm ba cạnh. Bộ tứ Song Se-ra, Lim Tae-hee, Yang Seung-hye và Lee Hye-in để thua Trung Quốc 28-45 trong trận tranh HCV.

Câu chuyện về Yang Seung-hye cho thấy sức hút của một thế hệ vận động viên trẻ Hàn Quốc khi vừa tạo dấu ấn bằng thành tích chuyên môn, vừa nhận được sự quan tâm từ truyền thông quốc tế. Dù được chú ý bởi ngoại hình, Yang vẫn được The Korea Times nhấn mạnh trước hết ở vai trò một thành viên của đội tuyển kiếm ba cạnh nữ Hàn Quốc và những đóng góp trên đấu trường quốc tế.