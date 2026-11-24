Mới đây, Choi Ji Woo thu hút sự quan tâm khi chia sẻ những hình ảnh dạo chơi trong rừng mùa thu trên trang cá nhân. Trong loạt ảnh đăng ngày 13/11, nữ diễn viên lựa chọn áo khoác gió kết hợp quần nhung màu xanh olive và túi da lộn nâu của Saint Laurent. Trang phục đơn giản, thoải mái nhưng vẫn mang đến vẻ ngoài thời thượng cho mỹ nhân Hàn Quốc.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc và phong thái của Choi Ji Woo. Không ít người bày tỏ sự thích thú khi được nhìn thấy những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên, đồng thời nhận xét cô vẫn giữ được làn da mịn màng, căng bóng dù đã bước sang tuổi ngũ tuần.

Tuổi 51 vẫn chuộng phong cách trẻ trung, năng động

Choi Ji Woo sinh năm 1975, sở hữu chiều cao 1,74m cùng vóc dáng cân đối. Đây là lợi thế giúp cô dễ dàng thử nghiệm nhiều phong cách, từ thanh lịch, sang trọng tại sự kiện đến khỏe khoắn, phóng khoáng trong cuộc sống thường ngày.

Khác với hình ảnh nữ chính mong manh, dịu dàng trên màn ảnh, Choi Ji Woo ngoài đời yêu thích những món đồ mang hơi hướng unisex. Cô thường kết hợp áo ba lỗ, sơ mi hoặc áo thun với quần jeans, quần cargo và quần thể thao ống rộng. Giày sneakers, mũ lưỡi trai và mũ len cũng là những phụ kiện quen thuộc trong tủ đồ của nữ diễn viên.

Vào mùa lạnh, người đẹp ưu tiên áo khoác lửng dáng rộng phối cùng quần túi hộp hoặc quần thể thao. Thỉnh thoảng, cô thay giày sneakers bằng giày lười để tạo cảm giác mới mẻ. Những cách phối đồ này giúp Choi Ji Woo giữ được vẻ năng động mà không cần chạy theo các xu hướng quá cầu kỳ.

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn thử nghiệm phong cách nữ sinh với chân váy ngắn xếp ly, sơ mi thắt cà vạt và giày Mary Jane. Trong khi đó, ở những buổi gặp gỡ bạn bè, tham quan triển lãm hoặc tham gia hoạt động công việc, cô lại lựa chọn blazer, áo cape, chân váy midi và quần ống đứng để tạo vẻ ngoài chỉn chu.

Theo Chosun, Choi Ji Woo là một trong những biểu tượng của phong cách thanh lịch vượt thời gian tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên được đánh giá cao ở khả năng biến hóa trang phục, vừa giữ nét sang trọng vốn có vừa tạo được cảm giác trẻ trung trong những bộ đồ đời thường.

Cô cũng không giới hạn bản thân trong một thương hiệu thời trang nhất định. Theo Vogue, Choi Ji Woo yêu thích các thiết kế của Golden Goose, Loewe, Dior và Zara, linh hoạt kết hợp trang phục từ thương hiệu cao cấp đến nhãn hàng bình dân.

Bí quyết giữ vóc dáng, làn da của Choi Ji Woo

Bên cạnh gu thời trang, thói quen sinh hoạt cũng là yếu tố được chú ý khi nhắc đến ngoại hình của Choi Ji Woo. Theo Vogue, nhiều năm qua, nữ diễn viên duy trì việc đi bộ đường dài giữa thiên nhiên, leo núi nhẹ và sử dụng các thiết bị tập luyện công cộng để giữ cơ thể dẻo dai.

Thay vì thường xuyên thực hiện những bài tập cường độ cao, cô lựa chọn hình thức vận động nhẹ nhàng nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương. Thỉnh thoảng, Choi Ji Woo tập pilates để hỗ trợ duy trì sự linh hoạt và vóc dáng.

Trong chế độ sinh hoạt buổi sáng, nữ diễn viên có thói quen uống một cốc nước cùng viên bổ sung lợi khuẩn sau khi thức dậy, sau đó ăn một quả trứng luộc và nửa quả táo. Cô cũng duy trì việc uống trà nhân sâm hằng ngày và chú trọng sử dụng kem dưỡng cấp ẩm sâu để chăm sóc da.

Đây là những thói quen chăm sóc cá nhân được nữ diễn viên duy trì trong nhiều năm, không phải công thức có thể bảo đảm hiệu quả trẻ hóa tương tự với tất cả mọi người.

Ở tuổi 51, Choi Ji Woo vẫn hoạt động nghệ thuật và giữ cuộc sống riêng tư kín tiếng bên chồng con. Tháng 1/2026, cô trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Sugar. Đến tháng 7, nữ diễn viên tham gia một dự án cộng đồng khi đảm nhận phần thuyết minh hỗ trợ khán giả khiếm thị và khiếm thính cho phim hoạt hình David. Ngoài ra, cô còn dẫn một số chương trình văn hóa.

Choi Ji Woo tên thật là Choi Mi Hyang, sinh ra tại Paju, Hàn Quốc. Cô từng là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được khán giả châu Á yêu mến qua các bộ phim Sự thật, Những ngày tươi đẹp, Bản tình ca mùa đông và Nấc thang lên thiên đường.

Nhờ thường xuyên đảm nhận những vai diễn có số phận bi thương, Choi Ji Woo được truyền thông và khán giả gọi bằng biệt danh “Nữ hoàng nước mắt”. Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút với công chúng, không chỉ qua những vai diễn từng gây tiếng vang mà còn bởi phong cách sống và hình ảnh đời thường ở tuổi ngũ tuần.

Choi Ji Woo khoe vẻ ngoài trẻ trung, năng động khi dạo chơi giữa rừng cây mùa thu. Nguồn: Instagram @choijiwoo