Nhan sắc nữ diễn viên Hương vị tình thân vừa làm lễ dạm ngõ tuổi 24, từng là nữ sinh Đại học Ngoại thương

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV làm lễ dạm ngõ ở tuổi 24

Mới đây, diễn viên Đào Hiền Thục Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ video về lễ dạm ngõ diễn ra ngày 16/10. Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, nữ diễn viên sinh năm 2002 khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Theo chia sẻ của Thục Anh với báo chí, bạn trai cô hiện làm việc tại một cơ quan nhà nước. Hai người quen biết từ năm 2021 nhưng đến năm 2023 mới chính thức hẹn hò, khi nữ diễn viên có thời gian cộng tác tại nơi anh công tác. Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trên trang cá nhân, Thục Anh bày tỏ niềm vui khi nhận được những lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Dù đã công khai chuyện chuẩn bị kết hôn, cô vẫn muốn giữ riêng những thông tin cụ thể về bạn đời. Nữ diễn viên mong ngày trọng đại có sự hiện diện của gia đình, bạn bè và những đồng nghiệp thân thiết.

Từ “mỹ nhân 13 tuổi” đến nữ diễn viên Hương vị tình thân

Đào Hiền Thục Anh sinh năm 2002 tại Hà Nội, bắt đầu học múa từ khi mới 4 tuổi. Năm 2015, cô tham gia chương trình Vietnam's Got Talent với vai trò vũ công và lọt vào Top 7. Khi ấy, Thục Anh mới 13 tuổi nhưng đã gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên cùng khả năng biểu diễn, được một số khán giả và giám khảo gọi là “mỹ nhân 13 tuổi”.

Sau thời gian tập trung học tập, Thục Anh trở lại với diễn xuất qua bộ phim truyền hình Hương vị tình thân năm 2021. Cô đảm nhận vai Thùy Dương, nhân viên tại quán của Huy (Anh Vũ), đồng thời là nhân vật tìm cách xen vào cuộc hôn nhân giữa Huy và Thy (Thu Quỳnh). Dù chỉ là vai phụ, những tình tiết liên quan đến Thùy Dương, đặc biệt cảnh cô chủ động hôn Huy trước mặt vợ anh, từng khiến khán giả chú ý và tranh luận.

Đào Hiền Thục Anh chia sẻ clip chuẩn bị ăn hỏi - Nguồn: FB nhân vật

Thời điểm tham gia phim, Thục Anh mới 19 tuổi và chưa được đào tạo diễn xuất bài bản. Cô từng chia sẻ về những bỡ ngỡ khi thực hiện các cảnh tình cảm, đồng thời cho biết đã nhận được sự hỗ trợ từ các diễn viên có kinh nghiệm. Sau Hương vị tình thân, người đẹp tiếp tục xuất hiện trong phim Nơi giấc mơ tìm về và một số dự án khác.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thục Anh theo học và đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Năm 2022, cô từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Sau khi ra trường, nữ diễn viên tiếp tục phát triển công việc MC, trong đó có vai trò dẫn chương trình thể thao tại VTVcab.

Ở tuổi 24, Thục Anh đang theo đuổi song song công việc dẫn chương trình và diễn xuất, đồng thời chuẩn bị bước sang giai đoạn mới trong cuộc sống riêng. Cô cho biết vẫn sẵn sàng trở lại màn ảnh nếu có vai diễn phù hợp.