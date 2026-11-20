Phí Phương Anh khoe đường cong quyến rũ trong bộ bikini nhỏ xíu

Mới đây, Phí Phương Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ lựa chọn bộ bikini hai mảnh màu trắng với chất liệu ren, khoe vòng eo phẳng cùng đường cong mềm mại. Thiết kế nhỏ gọn, kết hợp cách tạo dáng tự nhiên giúp người đẹp tôn lên vóc dáng thon thả và vẻ ngoài gợi cảm.

Sinh năm 1997, Phí Phương Anh là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Cô được công chúng biết đến sau khi giành ngôi vị Quán quân The Face Vietnam 2016. Từ một người mẫu trẻ, mỹ nhân Hà thành từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân trong lĩnh vực thời trang trước khi chuyển hướng sang hoạt động âm nhạc.

Sau một thập kỷ bước chân vào showbiz, Phí Phương Anh ngày càng tự tin thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Nếu trước đây cô thường xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, nữ tính thì những năm gần đây, người đẹp ưu tiên các thiết kế cá tính, ôm sát hoặc có đường cắt xẻ táo bạo để tôn lợi thế hình thể.

Không chỉ gây chú ý khi diện bikini, Phí Phương Anh còn thường xuyên lựa chọn những mẫu váy cúp ngực, đầm ôm dáng và trang phục cut-out khi tham dự sự kiện hoặc đi chơi. Trong một lần xuất hiện, nữ ca sĩ diện chiếc đầm màu vàng bơ với phần cúp ngực kết hợp corset đan dây ở eo, khoe bờ vai thanh mảnh. Ở những dịp khác, cô lại chọn váy dài ôm sát với các đường xẻ ở vai, hông hoặc ngực, tạo nên vẻ ngoài hiện đại, quyến rũ.

Tuổi 29 chuộng đồ hiệu đắt đỏ, thường xuyên nghỉ dưỡng sang trọng

Bên cạnh vóc dáng và gu ăn mặc, Phí Phương Anh còn được chú ý bởi sở thích sử dụng phụ kiện hàng hiệu. Tủ đồ của nữ ca sĩ có nhiều thiết kế đến từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Hermès, Chanel, Prada và Louis Vuitton.

Trong một lần xuống phố, Phí Phương Anh sử dụng chiếc túi Chanel 19 Flap Bag màu cam san hô, tạo điểm nhấn cho trang phục. Mẫu túi này có giá dao động từ 105 triệu đến hơn 180 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng sản phẩm.

Người đẹp cũng từng xuất hiện cùng chiếc Louis Vuitton Vanity PM Monogram Reverse, thiết kế nhỏ gọn mang họa tiết monogram đặc trưng. Mẫu túi được niêm yết khoảng 86,5 triệu đồng. Ngoài ra, cô còn sở hữu Louis Vuitton Side Trunk MM Monogram Dune với phom dáng hộp cứng cáp, có giá tham khảo khoảng 105-115 triệu đồng.

Dù yêu thích những món phụ kiện đắt đỏ, Phí Phương Anh không giới hạn bản thân trong một phong cách cố định. Cô thường kết hợp túi hiệu với trang phục đời thường khi đi cà phê, gặp gỡ bạn bè, đồng thời linh hoạt lựa chọn những thiết kế nổi bật hơn cho các sự kiện giải trí.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp và nhà hàng sang trọng. Cô có sở thích du lịch, khám phá nhiều điểm đến trong và ngoài nước. Những hình ảnh được đăng tải cho thấy Phí Phương Anh tận hưởng cuộc sống thoải mái, dành nhiều thời gian cho các trải nghiệm cá nhân bên cạnh công việc nghệ thuật.

Trong năm 2026, Phí Phương Anh tiếp tục hoạt động âm nhạc với hai MV Vốn đã quen một mình và Thả tình yêu vào cơn gió, đồng thời tham gia một số chương trình giải trí. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Quán quân The Face Vietnam 2016 vẫn duy trì sức hút nhờ khả năng biến hóa hình ảnh, phong cách thời trang sành điệu và những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Phí Phương Anh khoe nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng trong trang phục đơn giản khi đi nghỉ dưỡng bên bờ biển. Nguồn: Instagram @phi.phuonganh