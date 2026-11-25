Elizaveta Cuznetova, đại diện Moldova, chính thức đăng quang Miss International 2026, thu hút sự chú ý với vẻ đẹp thanh tú, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái dịu dàng.

Người đẹp đến từ Moldova đăng quang Miss International 2026.

Ở tuổi 26, Elizaveta Cuznetova được ví như nàng thơ bước ra từ những bức tranh nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo. Người đẹp sở hữu đôi mắt nâu sâu, sống mũi thanh tú, khuôn mặt cân đối cùng nụ cười cuốn hút. Khi xuất hiện trên sân khấu, cô mang đến hình ảnh vừa sang trọng, vừa mềm mại, phù hợp với tinh thần thanh lịch của Miss International.

Với chiều cao 1,72 m, Elizaveta có vóc dáng cân đối, nổi bật trong những thiết kế dạ hội ôm sát. Kinh nghiệm làm người mẫu giúp cô tự tin trước ống kính cũng như trên sàn diễn. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp thường lựa chọn phong cách thời trang tinh tế, tôn lên vẻ nữ tính nhưng không kém phần hiện đại.

Tân hoa hậu năm nay 26 tuổi.

Đằng sau nhan sắc nổi bật, Elizaveta còn là nghệ sĩ, họa sĩ và người mẫu chuyên nghiệp. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh và Pháp, đồng thời có khả năng giao tiếp bằng tiếng Romania, Nga, Anh và Pháp. Việc sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ giúp người đẹp thuận lợi hơn trong quá trình giao lưu văn hóa và kết nối với bạn bè quốc tế.

Hội họa là một trong những niềm đam mê lớn của Elizaveta. Với cô, nghệ thuật không chỉ là công việc mà còn là phương tiện thể hiện cảm xúc, góc nhìn và những giá trị mà bản thân theo đuổi. Bên cạnh hoạt động sáng tạo, người đẹp còn tham gia các chiến dịch thời trang và xuất hiện tại nhiều sàn diễn trong nước lẫn quốc tế.

Miss International 2026 còn là một họa sĩ và tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh, Pháp.

Elizaveta không phải gương mặt mới của các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2019, cô đăng quang Miss Moldova khi mới 19 tuổi, sau đó đại diện quốc gia tại Miss World 2019 và lọt Top 40 chung cuộc.

6 năm sau, người đẹp tiếp tục thử sức ở Miss Earth 2025, đạt thành tích Top 25. Những lần chinh chiến trước đó giúp cô tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu.

Ngoài nghệ thuật và thời trang, Elizaveta còn quan tâm đến các hoạt động bảo vệ môi trường. Cô từng sử dụng sức sáng tạo để truyền tải thông điệp về thiên nhiên, biến đổi khí hậu và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với hành tinh.

Vẻ đẹp nữ tính, cuốn hút của người đẹp đăng quang Miss International 2026.

Chiến thắng tại Miss International 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình của Elizaveta Cuznetova. Từ một cô gái yêu hội họa đến người đẹp từng bước chinh phục các đấu trường quốc tế, cô gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa nhan sắc, tri thức và niềm đam mê nghệ thuật. Danh hiệu mới không chỉ là thành quả của nhiều năm nỗ lực mà còn mở ra chặng đường mới cho người đẹp Moldova.