Nhan sắc người đẹp lai giành vương miện Miss Grand International 2026

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của gần 80 thí sinh. Đại diện Tanzania là Jihan Dimack giành ngôi Hoa hậu, còn Emoura Phạm của Việt Nam là Á hậu 4.

Jihan Mohin Dimachk, thường được biết đến với tên Jihan Dimack, năm nay 30 tuổi, sở hữu chiều cao 1,75m.

Mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon, cô có làn da nâu khỏe khoắn, gương mặt với đường nét sắc sảo, đôi mắt cuốn hút cùng nụ cười ngọt ngào.

Lợi thế hình thể giúp người đẹp tự tin trong các phần trình diễn áo tắm và trang phục dạ hội.

Trên sân khấu, cô thể hiện phong thái của một người mẫu chuyên nghiệp với những bước catwalk chắc chắn, khả năng làm chủ ống kính và biểu cảm linh hoạt.

Trong các bộ ảnh thời trang, Jihan thường lựa chọn trang phục tôn tối đa vóc dáng, từ váy dạ hội ôm sát đến các thiết kế hiện đại, cá tính.

Lối trang điểm tông nude nhẹ nhàng giúp làm nổi bật làn da nâu và vẻ đẹp tự nhiên của người đẹp.

Ở những hoạt động bên lề Miss Grand International 2026, cô cũng ghi điểm với hình ảnh thanh lịch. Khi diện trang phục truyền thống Thái Lan, người đẹp thể hiện vẻ duyên dáng, trong khi những bộ ảnh đời thường cho thấy phong cách năng động, hiện đại.

Jihan bắt đầu làm người mẫu từ năm 17 tuổi. Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thời trang giúp cô tích lũy kỹ năng tạo dáng, trình diễn và giao tiếp trước công chúng. Cô từng tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo, xuất hiện trên các tạp chí thời trang trước khi trở lại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Trước khi giành vương miện Miss Grand International 2026, Jihan đã có hành trình dài với các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2014, cô tham gia Miss Tanzania và giành danh hiệu Á hậu 2. Hai năm sau, người đẹp đăng quang Miss Universe Tanzania 2016, trở thành đại diện quốc gia tại Miss Universe 2017 tổ chức ở Philippines.

Tuy nhiên, tại đấu trường nhan sắc lớn này, cô không lọt vào nhóm thí sinh có thứ hạng cao. Sau đó, Jihan tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu và công việc kinh doanh.

Tháng 8/2026, Jihan trở lại đường đua nhan sắc khi tham gia Miss Grand Tanzania và giành chiến thắng, qua đó có cơ hội đại diện quốc gia tại Miss Grand International.

Tại Miss Grand International 2026, Jihan sớm thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trước chung kết, cô nhận giải Global Beauty Choice Award và lọt Top 2 vòng bình chọn Country’s Power of the Year. Người đẹp cũng được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng cho vương miện.

Ngoài lợi thế ngoại hình, Jihan thể hiện quan điểm về vẻ đẹp phụ nữ hiện đại thông qua triết lý “4B”, gồm Body (cơ thể), Beauty (sắc đẹp), Brain (trí tuệ) và Business (kinh doanh).

Theo quan niệm của cô, vẻ đẹp không chỉ nằm ở diện mạo hay hình thể mà còn được tạo nên từ sức khỏe, tri thức, nhân cách và khả năng tạo ra giá trị cho cộng đồng. Người phụ nữ hiện đại cần có sự độc lập, tư duy phản biện, tinh thần khởi nghiệp và năng lực lãnh đạo.

Trong phần thuyết trình về hòa bình, người đẹp cho rằng hòa bình thể hiện lòng can đảm chứ không phải sự yếu đuối. Cô kêu gọi con người vượt qua khác biệt để chung sống, đồng thời nhấn mạnh tình yêu có thể trở thành sức mạnh giúp xã hội công bằng hơn, bất kể mỗi người đến từ đâu hay theo tôn giáo nào.

Ở phần ứng xử dành cho Top 5, khi được hỏi về phẩm chất cần có của một người phụ nữ bản lĩnh, Jihan đề cao lòng nhân hậu và lấy mẹ làm hình mẫu. Cô cho biết mẹ luôn đối xử tử tế với mọi người, sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng và đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân. Tân hoa hậu gửi lời cảm ơn mẹ vì đã truyền cảm hứng để cô trở thành người phụ nữ như hiện tại.

Chiến thắng của Jihan mang ý nghĩa đặc biệt khi cô trở thành người đẹp đầu tiên của Tanzania đăng quang tại cuộc thi, lần đầu tiên một đại diện châu Phi giành ngôi cao nhất sau 13 năm sân chơi này được tổ chức.