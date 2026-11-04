Nhan sắc ngọt ngào và gu thời trang quyến rũ của bạn gái Quân A.P

Quân A.P và Lê Khanh xuất hiện trong tạo hình cô dâu, chú rể tại chương trình Running Man Vietnam 2026. Sau 14 năm gắn bó, cặp đôi lần đầu công khai chuyện tình cảm trên sóng truyền hình. Khoảnh khắc cùng bước lên lễ đường trao nhau nụ hôn, họ nhận được sự chúc phúc của các thành viên chương trình.

Trước đó, Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính trong MV “3 phải 6 đừng” của Quân A.P, phát hành ngày 27/10. Đây là lần hiếm hoi người đẹp tham gia một sản phẩm âm nhạc của bạn trai. Những phân cảnh tình cảm của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Lê Khanh sinh năm 1997, quê Hà Nội, từng là bạn học của Quân A.P. Người đẹp sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và vẻ ngoài trẻ trung. Cô thường lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn làn da sáng và mái tóc dài nữ tính.

Trên trang cá nhân, bạn gái Quân A.P thường chia sẻ những hình ảnh đời thường với phong cách thời trang nữ tính. Các gam màu pastel, trắng và trung tính được cô ưu tiên, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch.

Khi đi cà phê hoặc dạo phố, Lê Khanh linh hoạt chọn váy hai dây, áo cổ yếm hay những thiết kế ôm dáng. Người đẹp thường tạo điểm nhấn bằng túi xách, phụ kiện màu sắc, giúp tổng thể trang phục thêm trẻ trung.

Ở những dịp khác, bạn gái Quân A.P thay đổi hình ảnh với áo dài tay ôm dáng kết hợp quần suông hoặc áo phông rộng phối quần short. Cách phối đồ đơn giản giúp cô tạo vẻ ngoài năng động, thoải mái.

Trong những chuyến du lịch, Lê Khanh ưu tiên trang phục gọn nhẹ nhưng vẫn chú trọng phụ kiện. Áo hai dây kết hợp sơ mi khoác ngoài, mũ cói và kính râm là một trong những cách phối đồ được người đẹp yêu thích.

Khi đi biển, Lê Khanh tự tin lựa chọn bikini, kết hợp chân váy dài hoặc những thiết kế tôn đường cong. So với hình ảnh kín đáo thường ngày, người đẹp có phần phóng khoáng, gợi cảm hơn trong trang phục nghỉ dưỡng.

Không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Lê Khanh hiện làm công việc KOL (người có sức ảnh hưởng), chia sẻ nội dung về mỹ phẩm, làm đẹp và chăm sóc bản thân. Trang cá nhân của cô có hơn 170.000 người theo dõi.

Chuyện tình của Quân A.P và Lê Khanh được khán giả quan tâm bởi cả hai quen biết từ thời học sinh. Họ từng học chung trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng tại Hà Nội. Trong nhiều năm, nam ca sĩ hạn chế chia sẻ đời tư, còn bạn gái cũng ít xuất hiện trước truyền thông.

Những năm gần đây, Lê Khanh thỉnh thoảng xuất hiện tại hậu trường các chương trình âm nhạc, concert để cổ vũ bạn trai. Cả hai cũng nhiều lần được chú ý khi cùng đi du lịch. Việc liên tiếp xuất hiện trong MV và chương trình truyền hình đánh dấu bước chuyển mới trong cách cặp đôi chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng.