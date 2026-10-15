Nhan sắc mỹ nhân xứ Huế từng ở nhà thuê, làm nhân viên bất động sản, nay là Á hậu nổi tiếng, vóc dáng gợi cảm hút mắt

Từ cô gái xứ Huế ở nhà thuê đến Á hậu nổi tiếng

Lê Thị Hà Thu sinh năm 1992 tại Huế, được công chúng biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014. Sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng cùng vóc dáng cân đối, cô được nhiều khán giả gọi là “nàng thơ xứ Huế”.

Trước khi có chỗ đứng trong làng giải trí, Hà Thu từng trải qua quãng thời gian tự lập. Người đẹp cùng em gái thuê nhà để sinh sống và làm việc tại một công ty bất động sản.

Hà Thu từng theo học chuyên ngành liên quan đến du lịch tại Đại học Huế. Sau khi giành danh hiệu Á hậu, cô hoàn thành chương trình học rồi chuyển vào TP.HCM để phát triển sự nghiệp.

Năm 2015, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa và lọt Top 17 chung cuộc. Hai năm sau, cô tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Trái đất 2017, giành nhiều huy chương ở các phần thi phụ.

Dù không lọt vào nhóm thí sinh có thứ hạng cao nhất tại chung kết, Hà Thu vẫn ghi dấu ấn với thành tích ở các phần thi như trang phục dạo biển, tài năng và dự án môi trường.

Không dừng lại ở các cuộc thi nhan sắc, Hà Thu còn theo đuổi đam mê âm nhạc. Cô từng giành giải nhất chương trình Tình Bolero 2017, sau đó phát triển hoạt động ca hát bên cạnh công việc người mẫu, tham dự sự kiện.

Từ một cô gái trẻ phải tự lập khi bắt đầu sự nghiệp, Hà Thu dần xây dựng hình ảnh nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Tuổi 34 chuộng bikini gợi cảm, phong cách thời trang ngày càng sang chảnh

Sau hơn một thập kỷ bước chân vào làng giải trí, Hà Thu vẫn được nhiều người nhận xét sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nữ tính.

Khác với hình ảnh dịu dàng trong những bộ áo dài hay váy dạ hội trước đây, Á hậu sinh năm 1992 ngày càng tự tin với phong cách thời trang hiện đại. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh diện bikini trong những chuyến nghỉ dưỡng, khoe vóc dáng thon gọn và đường cong quyến rũ.

Những thiết kế áo tắm hai mảnh, trang phục ôm sát hay váy cắt xẻ giúp người đẹp tôn lên lợi thế hình thể. Cô cũng linh hoạt thay đổi giữa phong cách trẻ trung, năng động và vẻ ngoài thanh lịch khi xuất hiện tại các sự kiện.

Bên cạnh trang phục gợi cảm, Hà Thu còn gây chú ý với sở thích sử dụng các món đồ thời trang cao cấp. Túi xách, giày dép và phụ kiện hàng hiệu thường xuất hiện trong những bộ ảnh đời thường của cô.

Người đẹp không bó buộc bản thân trong một phong cách cố định. Có lúc cô lựa chọn váy áo đơn giản, nữ tính; khi khác lại xuất hiện với những bộ trang phục cá tính, kết hợp phụ kiện nổi bật.

Sự thay đổi về phong cách thời trang cũng cho thấy hình ảnh trưởng thành hơn của Hà Thu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi 34, Á hậu quê Huế tiếp tục theo đuổi công việc trong lĩnh vực giải trí, đồng thời tận hưởng những chuyến du lịch và cuộc sống riêng. Từ thời điểm từng ở nhà thuê, làm công việc văn phòng đến khi trở thành gương mặt quen thuộc của làng giải trí, hành trình của Hà Thu nhận được sự quan tâm của khán giả.

Ảnh: FBNV