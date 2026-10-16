Nhan sắc mỹ nhân người Tày đang gây chú ý trên phim giờ vàng VTV

“Căn nhà không mái che” là phim truyền hình đang thu hút nhiều khán giả. Phim đánh dấu sự trở lại của Thu Hà Ceri sau 2 năm vắng bóng.

Trong phim, Thu Hà đảm nhận vai Thơ - một cô gái thông minh, hồn nhiên dù lớn lên trong gia đình không hoàn hảo. Vì hoàn cảnh nên Thơ sớm trở nên cứng cỏi để cùng mẹ gánh vác mọi biến cố trong cuộc sống. Cô còn thường xuyên chứng kiến cảnh bố Bình (Doãn Quốc Đam) bạo hành mẹ Hạnh (Huyền Lizzie).

Những tập đầu của phim lấy được sự đồng cảm và nước mắt của người xem. Nhiều đoạn trích của phim nhận được lượng tương tác lớn từ khán giả. Thu Hà được nhận xét thể hiện tròn trịa nhân vật của mình.

Nhờ ngoại hình nhỏ nhắn và trẻ trung, Thu Hà cũng thành công khi hoá thân vào vai một cô bé 16 tuổi.

Trích đoạn phim “Căn nhà không mái che”.

Thu Hà Ceri (Lương Thu Hà) sinh năm 2002 ở Lạng Sơn, là người dân tộc Tày. Cô từng làm mẫu ảnh trước khi lấn sân sang nghiệp diễn viên.

Nữ diễn viên từng tham gia nhiều vai phụ trong các phim truyền hình như “Món quà của cha”, “Thương ngày nắng về”... Ngoài ra, Thu Hà Ceri còn tham gia đóng một vài MV ca nhạc của Thiều Bảo Trâm, Quân A.P...

Với điện ảnh, cô góp mặt trong “Lật mặt 7: Một điều ước” và “Móng vuốt”. Sự thành công của “Lật mặt 7” với doanh thu hơn 500 tỷ đồng cũng giúp cho Thu Hà được nhiều người biết tới.

Trước “Căn nhà không mái che”, Thu Hà Ceri cũng từng nổi tiếng nhờ vai Pu trong “Đi giữa trời rực rỡ”. Vai diễn từng giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt tiềm năng trên sóng giờ vàng VTV.

Sau thành công của phim, Thu Hà có khoảng thời gian tạm nghỉ vì chấn thương ở chân và cột sống. Sau đó, nữ diễn viên từng được mời tham gia một số dự án điện ảnh nhưng không nhận lời. Thay vào đó, cô muốn chờ đợi dự án thật sự phù hợp với bản thân.

Ngoài khả năng diễn xuất tự nhiên, Thu Hà nhận được nhiều yêu mến của khán giả còn nhờ nhan sắc trong sáng, cùng dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu.

Không chỉ đóng phim, mỹ nhân người Tày cũng rất đắt show chụp ảnh quảng cáo và là một trong những người mẫu ảnh được yêu thích hiện nay.

Đời thường, nữ diễn viên yêu thích lối ăn mặc trẻ trung, năng động đúng với độ tuổi 24.

Cô được nhiều khán giả ví như “thần tiên tỷ tỷ” hay “nàng thơ mới” của màn ảnh Việt.