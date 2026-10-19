Nhan sắc mỹ nhân Hải Phòng cao 1m70, đóng nữ thiếu tá xinh đẹp trên VTV: Cao 1m70, tuổi 31 vẫn đẹp hút mắt

Nữ thiếu tá trên màn ảnh VTV, ngoài đời quyến rũ với vóc dáng nổi bật

Mới đây, diễn viên Minh Trang thu hút sự quan tâm khi chia sẻ bộ ảnh đời thường mang tên My weekend. Trong loạt hình, người đẹp lựa chọn váy quây màu đen, kết hợp trang sức mảnh và kiểu trang điểm nhấn vào đôi môi đỏ trầm.

Thiết kế tối giản giúp nữ diễn viên khoe bờ vai thanh mảnh, vóc dáng cân đối và vẻ đẹp trưởng thành. Mái tóc dài buông tự nhiên cùng phong thái tự tin càng làm nổi bật hình ảnh quyến rũ của cô ở tuổi 31.

Loạt ảnh khiến nhiều khán giả chú ý bởi sự khác biệt với nhân vật Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh mà Minh Trang đảm nhận trong bộ phim Không giới hạn.

Trên màn ảnh, Lam Anh là nữ quân nhân làm việc trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng, thường xuất hiện với quân phục chỉn chu, tác phong nghiêm túc và tính cách mạnh mẽ. Trong khi đó, ngoài đời Minh Trang lại có gu thời trang đa dạng, từ thanh lịch, nữ tính đến gợi cảm.

Sinh năm 1995 tại Hải Phòng, Nguyễn Minh Trang sở hữu chiều cao khoảng 1m70 cùng gương mặt thanh tú. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng góp mặt trong các bộ phim như Tình khúc Bạch Dương, Chọc tức vợ yêu, Cây táo nở hoa và Yêu trước ngày cưới.

Để duy trì vóc dáng, nữ diễn viên chú trọng việc vận động và xây dựng lịch sinh hoạt đều đặn.

Thông qua các video chia sẻ về cuộc sống thường ngày, Minh Trang cho biết cô thường bắt đầu ngày mới từ khoảng 6h sáng. Sau khi thức dậy, người đẹp dành thời gian tập luyện với những động tác vận động nhẹ nhàng, chú trọng vùng bụng và thể lực.

Tiếp đó, cô ăn sáng, trang điểm và chuẩn bị cho công việc. Việc duy trì thói quen chăm sóc bản thân giúp Minh Trang giữ được hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng.

Tham gia Sao nhập ngũ, được khán giả tích cực ghép đôi với Quốc Trường

Sau khi gây chú ý trong Không giới hạn, Minh Trang tiếp tục tham gia chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ 2026 với chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng.

Đây là dịp để nữ diễn viên trải nghiệm môi trường quân đội ngoài đời thực, thay vì chỉ hóa thân thành một nữ quân nhân trên màn ảnh.

Tại chương trình, cô cùng các nghệ sĩ khác tham gia sinh hoạt, huấn luyện và thực hiện những thử thách đòi hỏi tính kỷ luật, khả năng thích nghi.

Minh Trang từng chia sẻ rằng trải nghiệm thực tế giúp cô hiểu rõ hơn về thần thái, tinh thần và đời sống của người lính. Những điều này cũng mang đến cho nữ diễn viên thêm chất liệu để phục vụ công việc diễn xuất.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Minh Trang còn được khán giả chú ý bởi những tương tác thân thiết với diễn viên Quốc Trường.

Cả hai cùng tham gia Sao nhập ngũ 2026 và có một số khoảnh khắc gần gũi ngoài đời. Trong dịp sinh nhật Minh Trang hồi tháng 7, Quốc Trường từng đăng tải hình ảnh chụp cùng cô và gửi lời chúc mừng bằng giọng điệu hài hước.

Nữ diễn viên cũng đáp lại vui vẻ, khiến nhiều người hâm mộ thích thú và tích cực ghép đôi hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự yêu mến và kỳ vọng từ phía khán giả. Minh Trang và Quốc Trường chưa xác nhận có mối quan hệ tình cảm.

Ở tuổi 31, Minh Trang đang dần tạo dấu ấn với những vai diễn đa dạng, đồng thời thu hút sự quan tâm bởi nhan sắc, phong cách thời trang và lối sống chú trọng rèn luyện thể chất.

Ảnh: FBNV