Chiều 25/11, chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) diễn ra tại Tokyo Dome City Hall, Nhật Bản, quy tụ 73 người đẹp trên thế giới.

Mỹ nhân Moldova chinh phục vương miện Hoa hậu Quốc tế 2026

Vượt qua 72 đối thủ, Elizaveta Kuznetsova trở thành chủ nhân vương miện. Tại phần thi ứng xử của top 5, cô lựa chọn giáo dục chất lượng trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Người đẹp Moldova đăng quang Miss International 2026 - Ảnh: Miss International

Người đẹp nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc xóa bỏ đói nghèo, đồng thời bày tỏ mong muốn tạo thêm cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

Cô cũng giới thiệu Imagine, dự án giáo dục sáng tạo thông qua những buổi hội thảo nghệ thuật đã được triển khai tại nhiều quốc gia.

Top 5 Miss International 2026 - Ảnh: Miss International

Sinh năm 2001, Elizaveta Kuznetsova hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, hội họa và thời trang. Cô từng tham gia các chiến dịch quảng cáo và trình diễn trên nhiều sàn catwalk quốc tế.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026, người đẹp từng giành danh hiệu Hoa hậu Moldova 2019 và lọt top 40 Miss World cùng năm.

Ảnh: Instagram Elizaveta Cuznetova

Đại diện Việt Nam xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 4

Bên cạnh chiến thắng của đại diện Moldova, các vị trí Á hậu 1, Á hậu 2 và Á hậu 3 lần lượt thuộc về Brittany Feeney (Anh), Laura Anna Glozarvá (Cộng hòa Czech) và Victoria Titisari Kosasieputri (Indonesia).

Lê Phương Khánh Như mang về danh hiệu Á hậu 4 cho Việt Nam.

Trong hai tuần dự thi tại Nhật Bản, Khánh Như ghi điểm nhờ sự tự tin, khả năng giao tiếp tiếng Anh và tinh thần chủ động kết nối với các thí sinh quốc tế.

Người đẹp sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện theo học ngành Du lịch tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Lê Phương Khánh Như là Á hậu 4 tại Hoa hậu Quốc tế 2026 - Ảnh: Miss International

Trước khi ghi dấu ấn tại đấu trường Hoa hậu Quốc tế, Khánh Như từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025, Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023 và Quán quân Én Vàng UEF 2024.

Thành tích của Khánh Như tiếp tục nối dài những dấu ấn của nhan sắc Việt tại Miss International, nơi Huỳnh Thị Thanh Thủy từng mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam.