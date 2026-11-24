Theo MyDaily, giữa lúc nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L trở lại sau 21 năm, đoạn video ghi lại hình ảnh Lee Hyori khi mới 19 tuổi bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc.

Cụ thể, một đoạn video với tiêu đề "Lee Hyori năm 19 tuổi" được đăng tải trên cộng đồng mạng. Đây là tư liệu từ một bản tin của đài MBC vào những năm 1990, phản ánh tình hình kinh tế khó khăn tại Hàn Quốc thời điểm đó.

Hình ảnh Lee Hyori khi mới 19 tuổi bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc.

Trong bản tin, phóng viên đã thực hiện các cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên với người dân thuộc nhiều độ tuổi khác nhau trên đường phố. Khi được hỏi về triển vọng kinh tế, những người đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi 30-40 lần lượt đưa ra nhận định khá bi quan, cho rằng tình hình khó có thể cải thiện trong thời gian ngắn.

Lee Hyori là nhân vật xuất hiện cuối cùng trong đoạn phỏng vấn. Trái ngược với những người trước đó, nữ ca sĩ tự tin bày tỏ quan điểm lạc quan: "Năm nay thì có lẽ... Vì năm ngoái đã quá tồi tệ rồi nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn".

Bên cạnh câu trả lời, ngoại hình của Lee Hyori năm 19 tuổi cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Với mái tóc đen dài, làn da rám nắng, sống mũi cao cùng vẻ ngoài trưởng thành, nữ ca sĩ đã sở hữu nhiều đường nét đặc trưng gắn liền với hình ảnh của cô trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp.

Hình ảnh Lee Hyori cách đây 19 năm và hiện tại.

Tuy nhiên, một số khán giả lại chú ý đến sự khác biệt ở vùng mắt và hàm răng của Lee Hyori so với hiện tại, từ đó đặt nghi vấn nữ ca sĩ từng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chỉnh nha. Dù vậy, đây chỉ là những suy đoán của cộng đồng mạng dựa trên đoạn video cũ, chưa có căn cứ xác thực.

Nhiều bình luận của khán giả được MyDaily ghi nhận như: "Muốn lên cỗ máy thời gian để quay về ngày ấy", "Chắc Lee Hyori cũng sẽ bất ngờ khi xem lại đoạn video này", "Xinh đẹp quá", "Không nhớ mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần", "Cách nói chuyện vẫn giống hệt bây giờ", "Chỉ có cô ấy đưa ra câu trả lời tích cực", "Đúng là tư liệu quý hiếm".

Việc đoạn video bất ngờ được chia sẻ trở lại cũng phần nào cho thấy sức hút bền bỉ của Lee Hyori sau gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Ra mắt năm 1998, Fin.K.L là một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của thế hệ K-pop đầu tiên. Sau khi phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Forever Fin.K.L vào năm 2005, các thành viên chủ yếu tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Năm 2019, sau 14 năm, nhóm tái hợp thông qua chương trình Camping Club của JTBC và phát hành ca khúc mới.

Ra mắt năm 1998, Fin.K.L là một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của thế hệ K-pop đầu tiên.

Trước sự mong đợi của người hâm mộ, Fin.K.L hiện lên kế hoạch trở lại với các hoạt động âm nhạc và concert kéo dài khoảng hai năm, hướng đến cột mốc kỷ niệm 30 năm ra mắt vào năm 2028. Đây cũng là dịp để khán giả nhìn lại những hình ảnh thanh xuân của Lee Hyori và các thành viên từng làm nên một thời hoàng kim của K-pop.