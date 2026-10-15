Nhan sắc Kim Tae Hee ở tuổi 46 gây bất ngờ

Diễn viên Kim Tae Hee vừa thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ẩm thực quốc tế ở Hàn Quốc. Ở tuổi 46, nhan sắc của bà xã Bi Rain khiến nhiều người trầm trồ.

Cụ thể, mới đây, đầu bếp Jung Ji Sun chia sẻ loạt ảnh chụp cùng những khách mời tại một sự kiện. Trong số những gương mặt xuất hiện, Kim Tae Hee nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ diện mạo nổi bật dù không trang điểm cầu kỳ hay lựa chọn trang phục quá kiểu cách.

Hình ảnh mới đây của Kim Tae Hee khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi.

Trong bức ảnh được công bố, nữ diễn viên diện trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng. Những đường nét gương mặt rõ ràng, hài hòa cùng làn da và diện mạo trẻ trung giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý.

Sinh năm 1980, Kim Tae Hee hiện 46 tuổi. Việc cô vẫn duy trì vẻ ngoài tươi trẻ sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt, nữ diễn viên đã trải qua hai lần sinh con và hiện đang dành nhiều thời gian chăm con. Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, mỗi lần lộ diện, cô vẫn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc được đánh giá cao.

Về đời tư, Kim Tae Hee kết hôn với ca sĩ kiêm diễn viên Bi Rain vào năm 2017. Cặp đôi có hai con gái và tương đối kín tiếng trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên không hoạt động quá dày đặc mà lựa chọn những dự án phù hợp.

Kim Tae Hee hiện có hôn nhân hạnh phúc bên Bi Rain.

Năm 2025, Kim Tae Hee tham gia series Butterfly, đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp quốc tế. Trong phim, cô đảm nhận vai Kim Eun Joo, vợ của David Jung, nhân vật do Daniel Dae Kim thủ vai. Vai diễn cũng tạo cơ hội để nữ diễn viên thử sức với lời thoại tiếng Anh, mở rộng phạm vi hoạt động ngoài thị trường Hàn Quốc.

Trước thời điểm bộ phim kết thúc, Kim Tae Hee từng bày tỏ mong muốn chuẩn bị cho những dự án mới trong tương lai. Tuy nhiên, đến nay, thông tin cụ thể về tác phẩm tiếp theo của cô vẫn chưa được công bố. Vì vậy, màn xuất hiện tại sự kiện ẩm thực lần này trở thành dịp để khán giả cập nhật tình hình của nữ diễn viên sau thời gian kín tiếng.