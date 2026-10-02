Nhan sắc gây sốt của 'hot girl đường chạy' vừa giành HCĐ ASIAD

Wu Yanni sinh ngày 28/7/1997 tại Zigong, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô theo đuổi nội dung 100m vượt rào và hiện có thành tích cá nhân tốt nhất 12,74 giây, được thiết lập vào tháng 6/2024. World Athletics ghi nhận cô từng giành HCĐ Giải vô địch châu Á và HCĐ ASIAD.

“Wu Yanni giành huy chương bạc nội dung 100m vượt rào tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới ở Thành Đô. (Ảnh tư liệu: Tân Hoa Xã)”

Không chỉ được chú ý bởi thành tích trên đường chạy, Wu còn là một trong những gương mặt nổi bật của điền kinh Trung Quốc trên mạng xã hội. South China Morning Post từng mô tả cô là VĐV được quan tâm mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc, bên cạnh những thành tích chuyên môn còn bởi phong cách trang điểm khi thi đấu, hình xăm và cá tính khá khác biệt so với hình ảnh truyền thống thường thấy ở các VĐV.

Phong cách ấy giúp Wu Yanni sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể. Mỗi lần xuất hiện trên đường chạy, cô thường gây chú ý với phong thái tự tin và những biểu cảm đặc trưng trước khi thi đấu.

Wu Yanni giành HCB nội dung 100m vượt rào tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới Thành Đô. (Ảnh tư liệu: Tân Hoa Xã)

Tại ASIAD 2026, sự quan tâm dành cho Wu tiếp tục lan sang Nhật Bản sau khi cô giành HCĐ. Một số phương tiện truyền thông Nhật Bản đặc biệt chú ý đến hành động Wu chủ động đến chúc mừng Mako Fukube sau khi nữ VĐV chủ nhà giành HCV. Hình ảnh này được các nguồn truyền thông mô tả như một khoảnh khắc thể thao đẹp giữa các VĐV.

VĐV điền kinh Trung Quốc Wu Yanni tham gia thi đấu nội dung 100m vượt rào nữ tại chặng Xiamen của Wanda Diamond League 2024, diễn ra tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, hồi tháng 4. 20/4/2024. Ảnh: AP/Newsis.

Sau khi giành HCĐ, Wu Yanni không che giấu cảm xúc. Tấm huy chương có thể chưa phải mục tiêu cao nhất mà cô hướng đến, nhưng nó cho thấy nữ VĐV đã bước qua được ký ức nặng nề của ASIAD 2023.

“Tôi đã đạt được một kết quả, và nó đại diện cho sự tiến bộ”, Wu chia sẻ sau cuộc thi. Cô cũng gửi lời nhắn đến những cô gái đang theo dõi mình rằng cuộc sống sẽ có những giai đoạn khó khăn, nhưng điều quan trọng là đối diện, chấp nhận bản thân và tin vào chính mình.

Ảnh: Sohu

Sau những giọt nước mắt trên đường chạy, Wu nhanh chóng trở lại với hình ảnh vui vẻ quen thuộc. Cô nói rằng cuối cùng mình cũng có thể tạm nghỉ tập luyện và ăn những món yêu thích, đồng thời muốn đi du lịch và chụp thật nhiều ảnh đẹp.

Ở tuổi 29, Wu Yanni vẫn còn nhiều cuộc đua phía trước. Nhưng riêng tại ASIAD 2026, cô đã có được điều mà mình chờ đợi suốt hơn 1.000 ngày: một lần nữa đứng trên bục huy chương của Đại hội thể thao châu Á.