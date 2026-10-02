Nhan sắc 'em gái quốc dân' Moon Geun Young sau khi giảm cân

"Em gái quốc dân" Moon Geun Young thu hút sự chú ý khi lần đầu xuất hiện tại một sự kiện chính thức sau khi kết hôn. Nữ diễn viên gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ và vẻ đẹp trong trẻo vốn đã trở thành thương hiệu trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Cụ thể, mới đây Moon Geun Young đăng tải ảnh selfie trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái đầy phấn khích: "Tôi đang chờ đợi ngày 5/10 đây!". Trong hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên gây ấn tượng với biểu cảm tự nhiên cùng nụ cười tươi tắn. Kiểu tóc được tạo hình gọn gàng, kết hợp lớp trang điểm nhẹ nhàng giúp cô khoe trọn vẻ ngoài thanh thoát, trẻ trung.

Hình ảnh mới nhất của Moon Geun Young nhận sự yêu thích từ nhiều khán giả.

Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm Moon Geun Young nhận được nhiều sự quan tâm khi trở lại trước công chúng sau khi kết hôn. Trước đó, nữ diễn viên xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt chương trình giải trí Our Ballad 2. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên cô tham dự một hoạt động chính thức kể từ khi trở thành người đã có gia đình.

Diện mạo của Moon Geun Young nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Nữ diễn viên được nhận xét có gương mặt trông thon gọn hơn trước. Hồi tháng 4, cô từng xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block và thẳng thắn chia sẻ về những thông tin liên quan đến việc kiểm soát cân nặng. Vì vậy, hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên càng khiến người hâm mộ chú ý.

Nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình hiện tại của Moon Geun Young. Một số bình luận nhận xét cô sở hữu làn da đẹp, ngày càng xinh xắn và trông khỏe khoắn hơn. Những lời khen này phần nào cho thấy sức hút của nữ diễn viên vẫn được duy trì sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc.

Moon Geun Young kín tiếng về chuyện hôn nhân.

Moon Geun Young sinh năm 1987 và bắt đầu tham gia nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Cô từng ghi dấu ấn sâu đậm với hình ảnh cô bé Eun Seo trong bộ phim Trái tim mùa thu, qua đó được công chúng yêu mến và gắn với danh xưng "em gái quốc dân".

Sau nhiều năm, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, từng bước xây dựng sự nghiệp diễn xuất riêng thay vì chỉ gắn với hình tượng trong sáng thuở nhỏ.

Đời tư của Moon Geun Young cũng nhận được sự quan tâm khi vào tháng 7/2026, cô thông báo kết hôn với nam diễn viên sân khấu Jung Pyeong. Chồng cô hơn nữ diễn viên 7 tuổi. Cả hai được cho là đã có thời gian dài làm đồng nghiệp và âm thầm vun đắp tình cảm. Mối quan hệ được giữ kín đến mức ngay cả một số người thân thiết cũng không biết họ đang hẹn hò.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Moon Geun Young và Jung Pyeong không tổ chức một đám cưới rình rang. Thay vào đó, hai người lựa chọn một bữa ăn thân mật với sự tham dự của các thành viên trong gia đình để chính thức trở thành vợ chồng.

Sau khi kết hôn, Moon Geun Young vẫn tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật. Màn xuất hiện mới nhất của "em gái quốc dân" vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi cô cho thấy hình ảnh rạng rỡ và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống hiện tại.