Nhan sắc đời thường Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh

Nguyễn Quỳnh Anh vượt qua 27 thí sinh để giành vương miện Miss Universe Vietnam 2026. Chiến thắng của người đẹp thu hút nhiều quan tâm từ khán giả.

Sinh năm 1999 tại Hà Nội, Quỳnh Anh sở hữu chiều cao khoảng 1m75 cùng số đo 82-63-90 cm.

Từ khi bước chân vào showbiz, cô đã gây chú ý khi sở hữu gương mặt góc cạnh. Nét đẹp đậm chất Á Đông giúp Quỳnh Anh trở thành cái tên được nhiều sàn diễn thời trang săn đón.

Khi không trang điểm đậm, Quỳnh Anh gây được thiện cảm bởi gương mặt hài hòa, đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Vẻ ngoài của cô trở nên gần gũi và trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được sức hút riêng.

Ở đời thường, người đẹp thường xuất hiện với phong cách năng động, phóng khoáng. Cô thích diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng để giữ hình ảnh trẻ trung.

Với chiều cao 1m75, Quỳnh Anh thoải mái lựa chọn nhiều kiểu trang phục. Phong cách đường phố của cô thiên về sự tối giản.

Những bộ trang phục đơn giản được kết hợp với cách tạo dáng tự nhiên giúp người đẹp duy trì hình ảnh nữ tính, hiện đại.

Khi sánh đôi cùng bạn trai Neyun - người mẫu,TikToker, Quỳnh Anh cũng chọn trang phục tối giản. Cả hai thường chia sẻ hình ảnh hẹn hò, đi du lịch cùng nhau.

Sau đăng quang, Quỳnh Anh cho biết sẽ trở về Hà Nội để lo liệu công việc gia đình và ở bên cạnh người thân trong thời điểm nhà có tang sự.

Thời gian tới, cô sẽ quay lại Hải Phòng tiếp tục đồng hành cùng Top 5 và tham gia đầy đủ các hoạt động trong thời gian đương nhiệm.

Dự kiến, Quỳnh Anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75 tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 11.