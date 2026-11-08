Nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang

Nguyễn Yến Trang, người đẹp đến từ Hà Nội đã vượt qua 24 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết ở Hải Phòng vào tối 7/11.

Bên cạnh màn thể hiện trên sân khấu, nhan sắc và phong cách đời thường của người đẹp sinh năm 2006 cũng nhận được sự quan tâm.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Yến Trang thường xuất hiện với diện mạo trẻ trung, dịu dàng. Người đẹp Hà Nội ưa chuộng phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch, không quá cầu kỳ.

Những trang phục có kiểu dáng mềm mại giúp cô tôn lên vẻ ngoài nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi.

Khác với hình ảnh chỉn chu, lộng lẫy khi xuất hiện trên sân khấu, Yến Trang thường lựa chọn lối trang điểm tự nhiên trong đời thường.

Lớp nền mỏng, màu son nhẹ nhàng cùng cách trang điểm không quá đậm giúp gương mặt người đẹp giữ được nét trong trẻo.

Mái tóc dài và nụ cười tươi cũng góp phần tạo nên hình ảnh nữ tính của tân hoa hậu.

Cô không theo đuổi phong cách quá sắc sảo hay quyến rũ mà thiên về vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Theo thông tin từ ban tổ chức, cô cao 1,71m, số đo ba vòng 79-58-88cm.

Với tỷ lệ hình thể cân đối, người đẹp có lợi thế khi trình diễn trang phục dạ hội, áo dài và áo tắm.

Trên sân khấu, Yến Trang có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo. Những bộ váy dạ hội được lựa chọn kỹ lưỡng, kiểu tóc và lớp trang điểm chỉn chu giúp cô trở nên nổi bật, trưởng thành hơn. Dù vậy, nét mềm mại, nữ tính vẫn là đặc điểm xuyên suốt hình ảnh của người đẹp.

Nguyễn Yến Trang hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, có 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Người đẹp từng chia sẻ bản thân khá ít nói, hướng nội và ngại xuất hiện trước ống kính. Vì vậy, việc tham gia một cuộc thi nhan sắc quy mô toàn quốc là thử thách lớn đối với cô.

Trong quá trình dự thi, Yến Trang cho biết điều thay đổi nhiều nhất ở bản thân là sự tự tin. Từ một cô gái rụt rè, cô dần học cách bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn thể hiện bản thân và làm chủ sân khấu.

Yến Trang cũng từng bày tỏ mong muốn mang đến cuộc thi hình ảnh một người con Thủ đô luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân. Theo cô, một cô gái có nền tảng sư phạm, mộc mạc và ít ồn ào vẫn có thể tỏa sáng khi biết nắm bắt cơ hội.

Trong hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, xã hội. Người đẹp cũng tham gia trồng cây tại rừng ngập mặn La Bàng, tri ân các cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng.

Những trải nghiệm này giúp nữ sinh ngành Giáo dục tiểu học có thêm hiểu biết về trách nhiệm của người trẻ đối với môi trường và cộng đồng.