Nhan sắc cực phẩm con trai diễn viên Việt Anh: Điển trai chuẩn tổng tài, mẹ ruột hé lộ điều bất ngờ

Đậu Đậu ngày nào đã cao lớn phổng phao.

Vẻ điển trai giống bố, chuẩn "tổng tài nhí". Ảnh: FBNV

Mới đây, Hương Trần - vợ cũ NSƯT Việt Anh đã đăng ảnh con trai Đậu Đậu. Cậu bé năm nay 9 tuổi, sở hữu thân hình cao lớn, làn da rám nắng. Không những thế, cô còn tiết lộ thêm cậu bé sống khá khép kín, ít tâm sự với mẹ.

Hương Trần dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời chú trọng việc học tập và rèn luyện tính cách cho cậu bé. Chị Hương Trần chia sẻ: "Mới ngày nào còn nhỏ xíu xiu, bây giờ cậu ấy đã lớn, cân nặng còn bằng cả mẹ luôn! Da thì đã cháy nắng. Có phải con trai lạnh lùng lắm không, mà cậu chả chịu tâm sự với mẹ! Mấy nữa có bạn gái lại quên mẹ luôn quá!"

Hương Trần thường đưa con đi chơi, tham gia các hoạt động trải nghiệm và tìm cách giúp bé phát triển trong môi trường phù hợp. Cô từng cho con tham gia khóa huấn luyện kỹ năng theo mô hình quân đội, tạo cơ hội để bé trải nghiệm cuộc sống tập thể, học cách thích nghi và tự chăm sóc bản thân.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Đậu Đậu sống với mẹ ở Hà Nội.

Dù Đậu Đậu được nhận xét là khá hiếu động, nghịch ngợm, mẹ bé không chỉ quan tâm đến việc học mà còn chú trọng rèn tính kỷ luật, khả năng tự lập.

Bên cạnh sự chăm sóc của mẹ, bé vẫn nhận được hỗ trợ tài chính từ bố. NSƯT Việt Anh chu cấp khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng để trang trải các khoản như sinh hoạt phí, tiền thuê nhà, học phí và bảo hiểm cho con.

Trong chuyện học hành, Đậu Đậu được đầu tư theo học tại trường quốc tế với mức học phí khoảng 100 triệu đồng mỗi năm hoặc cao hơn, tùy chương trình học.

Nam diễn viên vẫn duy trì sự gắn bó với con bằng những việc làm gần gũi như thường xuyên đón bé sau giờ học, đưa con đi ăn và dành thời gian vui chơi cùng con.

Nam nghệ sĩ cùng vợ cũ tổ chức sinh nhật cho con trai.

Sau khi ly hôn Hương Trần vào năm 2019, NSƯT Việt Anh từng trải qua khoảng thời gian có những bất đồng với vợ cũ. Tuy nhiên, cả hai dần hóa giải mâu thuẫn, cùng hướng đến mục tiêu chăm sóc và nuôi dạy con trai Đậu Đậu.

Với nam nghệ sĩ, những khoảnh khắc ở bên con không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách anh thể hiện tình cảm, đồng hành cùng con trên chặng đường khôn lớn. Đặc biệt, Việt Anh còn tổ chức sinh nhật cho Đậu Đậu, tạo cơ hội để hai bố con có thêm những kỉ niệm đáng nhớ.