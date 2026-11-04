Nhan sắc của vợ Jang Dong Gun ở tuổi 54

Go So Young là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn được công chúng quan tâm bởi cuộc hôn nhân với tài tử Jang Dong Gun cùng nhan sắc trẻ trung, phong cách thời trang sang trọng dù đã bước sang tuổi 54.

Mới đây, Go So Young tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tham dự một bữa tiệc sang trọng trên trang cá nhân. Diện mạo của bà xã Jang Dong Gun nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Hình ảnh mới đây của Go So Young, vợ Jang Dong Gun.

Trong hình ảnh được công bố, Go So Young lựa chọn bộ trang phục gồm áo khoác dáng ngắn và chân váy đồng điệu. Thiết kế mang tông nâu đậm với họa tiết chìm tinh tế, tạo cảm giác cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Chất liệu có độ nổi khối cùng phom dáng chỉn chu giúp tổng thể trang phục thêm phần sang trọng. Nữ diễn viên còn kết hợp với trang sức cao cấp, góp phần hoàn thiện diện mạo phù hợp với không khí của sự kiện.

Đáng chú ý, kiểu tóc ngắn được Go So Young lựa chọn trở thành điểm nhấn trong lần xuất hiện này. Mái tóc được cắt gọn gàng, để lộ phần cổ thanh thoát, giúp nữ diễn viên toát lên vẻ sắc sảo, thanh lịch và có phần quyền lực.

Kết hợp với lối trang điểm tập trung vào đôi mắt cùng màu son trầm nhẹ nhàng, Go So Young càng làm nổi bật những đường nét trên gương mặt. Ở tuổi 54, cô vẫn giữ được thần thái cuốn hút, khiến nhiều người chú ý đến diện mạo trẻ trung và kiểu tóc đầy phong cách.

Vẻ đẹp trẻ trung, cùng thần thái cuốn hút của vợ Jang Dong Gun ở tuổi 54.

Go So Young kết hôn với tài tử Jang Dong Gun vào tháng 5/2010. Cùng năm, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Đến năm 2014, gia đình tiếp tục chào đón con gái.

Sau hơn 16 năm chung sống, Jang Dong Gun và Go So Young vẫn là một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Go So Young vẫn duy trì sức hút riêng mỗi lần xuất hiện. Loạt ảnh mới nhất một lần nữa cho thấy sức hút của nữ diễn viên không chỉ đến từ nhan sắc mà còn nằm ở thần thái và phong cách thời trang thanh lịch.