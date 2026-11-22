Hoa hậu Phan Thị Mơ là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, từng ghi dấu ấn khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp 9X vẫn duy trì sức hút riêng, đồng thời không ngừng thử sức ở những lĩnh vực mới.

Mới đây, Phan Thị Mơ thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Cần Thơ, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Đáng chú ý, người đẹp 9X hóa thân thành tiên nữ Kayno, hình tượng mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer Nam Bộ.

Hoa hậu Phan Thị Mơ hóa thân thành tiên nữ Kayno, hình tượng mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer Nam Bộ.

Theo tiết lộ, Phan Thị Mơ cùng ê-kíp đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho màn hóa thân này. Người đẹp tiết lộ cô mất khoảng 4 giờ để trang điểm, hóa trang và loay hoay hàng giờ mới có thể mặc hoàn chỉnh bộ trang phục cầu kỳ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo được đầu tư công phu, Phan Thị Mơ còn cho thấy sự nghiêm túc khi tham gia một sự kiện văn hóa dành cho cộng đồng Khmer Nam Bộ. Người đẹp đã chủ động tìm hiểu phong tục, tín ngưỡng và đời sống của người dân nơi đây.

Nhan sắc mặn mà, cuốn hút của Phan Thị Mơ.

Người đẹp 9X mất 4 giờ để hóa trang thành hình ảnh tiên nữ Kayno.

Ở tuổi 36, Phan Thị Mơ cũng cho thấy hình ảnh một người đẹp trưởng thành, tự tin và chủ động hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018, cô thừa nhận bản thân có nhiều thay đổi. Từ một cô gái khá hiền lành, rụt rè, người đẹp dần trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và không ngại thể hiện quan điểm cá nhân.

Trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của những gương mặt trẻ, Phan Thị Mơ không xem đây là áp lực mà coi đó là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân. Theo người đẹp, danh hiệu hoa hậu có thể mang đến những cơ hội ban đầu, nhưng năng lực chuyên môn, sự kiên trì và những đóng góp cho xã hội mới là yếu tố giúp một nghệ sĩ duy trì vị trí lâu dài.

Phan Thị Mơ đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018.

Ở tuổi 36, Phan Thị Mơ vẫn tích cực hoạt động trên nhiều lĩnh vực, không giới hạn bản thân trong hình ảnh một hoa hậu. Sự tự tin, bản lĩnh cùng tinh thần sẵn sàng trải nghiệm những vai trò mới đang trở thành dấu ấn đáng chú ý của người đẹp sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt.