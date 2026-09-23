Nhan sắc cô gái vàng dành cả thanh xuân cho wushu Việt Nam

Ngày 23/9, vận động viên Dương Thúy Vi thi đấu ở nội dung kiếm thuật và thương thuật. Nhà cựu vô địch Asiad 2014 đã mang về tấm huy chương đồng. Nội dung kiếm thuật diễn ra vào buổi sáng, Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi được các giám định chấm 9.703 điểm, bằng với võ sĩ người Indonesia là Geraldine, nhưng xếp thứ 4 sau đối thủ vì chỉ số phụ. Ảnh: Trọng Đạt.

Đến buổi chiều, Dương Thúy Vi bước vào nội dung thương thuật, thể hiện tốt bài thi để nhận về 9.710 điểm. Trong khi đó, Geraldine lại thể hiện không tốt bài thi của mình chỉ nhận được 9.596 trong bài thi thương thuật. Với tổng điểm 19.413, Dương Thúy Vi vươn lên vị trí thứ 3 hơn đối thủ Pang Pui Yee của Malaysia (19.390) để nhận chiếc huy chương đồng. Ảnh: Trọng Đạt.

Tấm huy chương đồng tại Asiad 20 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Dương Thúy Vi. Cách đây 12 năm, tại Asiad 17 diễn ra ở Incheon (Hàn Quốc), Thúy Vi từng giành huy chương vàng nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho wushu Việt Nam tại một kỳ Đại hội Thể thao châu Á. Ảnh: Trọng Đạt.

Bén duyên với wushu từ năm lên 7 tuổi, đến nay cô gái Hà Nội có tròn 26 năm gắn bó với thảm đấu. Thành tích thi đấu của Dương Thúy Vi là niềm tự hào lớn của thể thao nước nhà. Cô sở hữu bộ sưu tập huy chương gần 60 chiếc. Nữ vận động viên là người có duyên “mở hàng” may mắn cho thể thao Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt.

Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao, Dương Thúy Vi vẫn duy trì được phong độ và khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu lục. Thành tích tại Asiad 20 tiếp tục khẳng định vị trí của nữ võ sĩ trong nhóm những vận động viên wushu giàu thành tích của thể thao Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt.

Điều khiến Dương Thúy Vi trở nên đặc biệt không chỉ là những tấm huy chương, mà còn là tinh thần chiến đấu không mệt mỏi qua năm tháng. Ảnh: Trọng Đạt.

Dương Thúy Vi trên bục vinh quang Asiad 20. Ảnh: Trọng Đạt.

Dương Thúy Vi có cá tính độc lập và mạnh mẽ từ khi còn nhỏ. Năm 2008, Dương Thúy Vi bị chấn thương dây chằng khá nặng nhưng không chịu từ bỏ wushu.

Hành trình của Dương Thúy Vi là câu chuyện truyền cảm hứng về sự cống hiến trọn vẹn cả thanh xuân cho niềm đam mê wushu và màu cờ sắc áo Việt Nam. Dương Thúy Vi luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp cùng phong thái tự tin, gương mặt tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho các phần thi.

Nhan sắc đời thường của Dương Thúy Vi.

Hơn 20 năm cống hiến trên sàn tập, chinh phục nhiều đấu trường khu vực, châu lực và thế giới, Dương Thúy Vi được mệnh danh là cô gái vàng của thể thao Việt Nam.