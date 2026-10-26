Nhan sắc 'búp bê Điện Biên' tuổi 25: Từng lọt top 9 hoa hậu, nay sống sang chảnh, diện bikini khoe dáng quyến rũ

“Búp bê Điện Biên” từng lọt top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Thị Thảo Trang sinh năm 2001, quê Điện Biên, được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh Karty Chang. Sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, cô được nhiều người ưu ái gọi là “búp bê Điện Biên”. Trên mạng xã hội, Thảo Trang có hơn 100.000 người theo dõi.

Năm 2024, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và ghi dấu ấn khi lọt top 9 chung cuộc. Cô còn giành hai giải thưởng phụ là Người đẹp Truyền thông và Người đẹp Trung du & miền núi phía Bắc.

Sau cuộc thi, Thảo Trang tiếp tục phát triển công việc người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, những bộ ảnh thời trang và bí quyết làm đẹp trên trang cá nhân.

Ở tuổi 25, Karty Chang theo đuổi phong cách đa dạng, khi nữ tính, ngọt ngào, lúc lại quyến rũ và cá tính. Đặc biệt, những hình ảnh diện bikini giúp cô khoe vóc dáng thon gọn, đường cong nổi bật và nhận được nhiều sự quan tâm từ người theo dõi.

Cuộc sống sang chảnh của mỹ nhân Gen Z ở tuổi 25

Bên cạnh ngoại hình, cuộc sống của Karty Chang cũng là chủ đề khiến nhiều người tò mò. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong căn hộ có thiết kế hiện đại, không gian sống được bài trí chỉn chu.

Người đẹp còn gây chú ý với những khoảnh khắc bên ô tô đắt tiền, bộ sưu tập túi xách hàng hiệu cùng các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm khác nhau.

Phong cách thời trang của Thảo Trang cũng ngày càng đa dạng. Cô ưa chuộng những thiết kế tôn dáng, kết hợp phụ kiện nổi bật, tạo nên hình ảnh một mỹ nhân Gen Z hiện đại, tự tin.

Ngoài công việc và cuộc sống cá nhân, chuyện tình cảm của Karty Chang từng nhận được sự quan tâm. Cô có thời gian hẹn hò Otis Nhật Trường sau khi cả hai quen biết qua một chương trình truyền hình. Cặp đôi được cho là đã chia tay vào năm 2025. Đến tháng 7/2026, Otis công khai mối quan hệ với diễn viên Ribi Sachi.

Hiện tại, Karty Chang tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và người mẫu ảnh. Từ cô gái Điện Biên gây chú ý bởi nhan sắc trong trẻo tại cuộc thi hoa hậu, Thảo Trang đang xây dựng hình ảnh riêng với phong cách thời trang trưởng thành, quyến rũ và cuộc sống nhiều màu sắc.

Ảnh: FBNV