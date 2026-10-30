Nhan sắc bạn gái Quân A.P, được ví như 'Lưu Diệc Phi phiên bản Việt'

Lê Khanh đang là cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi chuyện tình cảm với nam ca sĩ Quân A.P được chú ý. Không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cô vẫn gây ấn tượng nhờ ngoại hình xinh xắn, thần thái nhẹ nhàng và diện mạo trẻ trung. Ảnh: Le Khanh

Điểm nổi bật trong nhan sắc của Lê Khanh là gương mặt hài hòa, những đường nét thanh tú cùng nụ cười tươi tắn. Vẻ đẹp nữ tính, trong trẻo giúp cô dễ dàng ghi điểm mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Ảnh: Le Khanh

Với visual ngọt ngào và khí chất dịu dàng, Lê Khanh được một bộ phận netizen ưu ái gọi là “Lưu Diệc Phi phiên bản Việt”. Ảnh: Le Khanh

Bên cạnh gương mặt nổi bật, Lê Khanh còn sở hữu vóc dáng thanh mảnh cùng phong cách ăn mặc thiên nữ tính. Những bộ trang phục được lựa chọn khéo léo giúp cô tôn lên vẻ thanh lịch, trẻ trung mà không cần quá cầu kỳ. Ảnh: Le Khanh

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Lê Khanh thường lựa chọn trang phục hiện đại, phù hợp với vóc dáng và xu hướng. Ảnh: Le Khanh

Dù không phải nghệ sĩ hoạt động thường xuyên trong showbiz, Lê Khanh vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ công chúng. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, cô thường thu hút nhiều lượt tương tác và bình luận. Ảnh: Le Khanh

Gần đây, Lê Khanh còn xuất hiện tại một số sự kiện với vai trò KOL, đưa hình ảnh cá nhân đến gần hơn với cộng đồng mạng. Ảnh: Le Khanh

Trên trang cá nhân, Lê Khanh cũng chia sẻ nhiều hình ảnh trong các chuyến du lịch nước ngoài. Những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống, khám phá địa điểm mới và diện trang phục đẹp mắt càng khiến hình ảnh của cô nhận được sự chú ý từ người theo dõi. Ảnh: Le Khanh

Lê Khanh sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Cô và Quân A.P quen biết từ thời học sinh khi cùng học tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng. Ảnh: Le Khanh

Chuyện tình của cả hai kéo dài hơn 10 năm, bắt đầu từ mối quan hệ “gà bông” trong sáng. Ảnh: Le Khanh

Quân A.P biến hình bảnh bao. Clip: FB Quân A.P