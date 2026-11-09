Nhan sắc Alice Huang, người phụ nữ khiến tỷ phú Jensen Huang mê đắm

Dù ông Jensen Huang không trực tiếp nêu tên người thứ ba trong thông điệp gửi nhân viên, truyền thông quốc tế đã nhanh chóng đối chiếu các dữ liệu và hình ảnh của nữ doanh nhân Alice Huang.

Trên hồ sơ trực tuyến của công ty quản lý quỹ Shanghai Hexi Investment Management nơi bà từng giữ vị trí giám đốc điều hành kiêm nhà quản lý quỹ, hình ảnh đại diện của Alice Huang gây ấn tượng với vẻ ngoài của một phụ nữ có mái tóc đen dài, diện chiếc váy đỏ nổi bật và nở nụ cười tươi trước ống kính. Nhiều cơ quan báo chí đã đối chiếu bức ảnh chân dung này với người phụ nữ từng sánh đôi cùng CEO Nvidia tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo những hình ảnh được công bố, người đẹp này và tỷ phú Jensen Huang đã nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại thành phố Đài Bắc. Vào tháng 6/2024, hai người từng bị chụp ảnh chung tại một quán bar. Đến ngày 22/5/2025, cả hai tiếp tục lọt vào ống kính máy quay khi cùng nhau rời khỏi một nhà hàng tại thành phố này.

Bức ảnh Alice Huang và Jensen Huang trong quán bar. Ảnh: NetThunder/LinkedIn, qua SBS

Không chỉ thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật trong các bức ảnh sự kiện, Alice Huang còn được các nguồn tin của tờ The New York Times mô tả là người có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, thường xuyên góp mặt tại các hội nghị chuyên ngành và những bữa tối riêng tư dành cho giới lãnh đạo doanh nghiệp.

Nhờ sự xuất hiện tại các không gian sang trọng này, bà đã xây dựng được mạng lưới quan hệ với nhiều nhân vật cấp cao trong ngành công nghệ bán dẫn trước khi tham gia điều hành Megaspeed - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore và có quan hệ thương mại với Nvidia.

Alice Huang khoác vai Jensen Huang khi trò chuyện. Nguồn: UDN

Tuy nhiên, ẩn sau hình ảnh một nữ doanh nhân sắc sảo là một lý lịch nghề nghiệp có nhiều điểm chưa được xác minh đầy đủ. Hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quỹ đầu tư tư nhân Simuwang tại Trung Quốc ghi nhận Huang Le từng có bốn năm làm phóng viên tại Đài Truyền hình Hồ Nam (Hunan TV) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), sau đó chuyển sang làm trợ lý cho chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC và giữ chức phó chủ tịch tại bộ phận kinh doanh chứng khoán của CITIC Securities.

Thế nhưng, tờ New York Post cho biết không tìm thấy bất kỳ hồ sơ phóng viên nào mang tên Huang Le trên trang web của hai đài truyền hình nói trên và một lãnh đạo của Hunan TV cũng khẳng định chưa từng nghe tới cái tên này. Phía HSBC và CITIC Securities cũng không phản hồi các đề nghị xác nhận quá trình làm việc của bà.

Thông tin về Alice Huang vẫn đang là một ẩn số lớn.

Hiện tại, bên cạnh ồn ào tình ái với người đứng đầu hãng chip đắt giá nhất thế giới, Alice Huang còn vướng vào những nghi vấn nhạy cảm từ giới chức Mỹ về khả năng có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc nhằm thu thập thông tin và tác động đến hoạt động xuất khẩu chip AI, cũng như nghi vấn công ty Megaspeed chuyển hướng lượng thiết bị công nghệ trị giá hàng tỷ USD sang Trung Quốc.

Dù phía Nvidia đã lập ủy ban độc lập để điều tra nguy cơ CEO bị tình báo nước ngoài nhắm mục tiêu, bản thân bà Alice Huang cho đến nay vẫn hoàn toàn giữ im lặng trước mọi cáo buộc.

Ngoài những bức ảnh diện váy đỏ trên hồ sơ công ty hay những khoảnh khắc xuất hiện tại nhà hàng, quán bar cùng tỷ phú Jensen Huang, các thông tin về tuổi tác thật, xuất thân và đời tư của người đẹp này vẫn là một ẩn số lớn.