Nhan sắc á hậu là cháu gái Quách Ngọc Ngoan

Hoa hậu Việt Nam 2026 vừa khép lại với đêm chung kết diễn ra tại Hải Phòng vào tối 7/11. Người đẹp Nguyễn Yến Trang giành ngôi vị hoa hậu, trong khi hai vương miện á hậu lần lượt thuộc về Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi. Trong đêm chung kết. Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh cũng được ban tổ chức trao giải thưởng phụ Đại sứ Nhân ái.

Trần Xuân Khánh Linh là thí sinh nổi bật từ những vòng ngoài của cuộc thi. Người đẹp nằm trong bảng dự đoán trên báo giới, các diễn đàn, mạng xã hội về những cô gái sẽ giành vương miện tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong đêm chung kết, Trần Xuân Khánh Linh cũng duy trì phong độ ổn định. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng lần lượt là 83-60-88 cm.

Ngoài sắc vóc, á hậu 1 nổi bật với thành tích học vấn. Cô đang theo học Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV). Theo thông tin từ ban tổ chức cuộc thi, Khánh Linh biết nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc. Người đẹp đến từ TP.HCM, thích chơi nhiều môn thể thao như bóng rổ, chạy, golf… Cô cũng sở hữu tài năng hát, đánh đàn. Khánh Linh là cháu gái của diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Ở phần thi ứng xử chung kết, Khánh Linh nhận được câu hỏi "Theo bạn, một người yêu Hải Phòng có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ?". Cô trả lời: "Cho dù Hải Phòng không phải quê hương của em, nhưng 2 tháng vừa rồi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh tại Hoa hậu Việt Nam, em đã được nhìn thấy vẻ đẹp ấy thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sảng hay lịch sử. Với sự sáp nhập của Hải Dương, em tin Hải Phòng cùng Hải Dương sẽ xây đắp nên một quê hương mạnh mẽ hơn nữa".

Á hậu 2 Lê Phương Nghi sinh năm 2006, là sinh viên năm hai chương trình Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP.HCM. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025.

Hình ảnh đời thường của Lê Phương Nghi - người đẹp quê Gia Lai. Phương Nghi có Ielts 7.5, từng giành giải ba và giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, huy chương Vàng Olympic 30/4. Á hậu từng là học sinh chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai.

Lê Phương Nghi cao 1,72 m, số đo ba vòng là 73-60-91 cm. Cô sở hữu vẻ đẹp khả ái, khả năng ứng xử thông minh, linh hoạt. Người đẹp gây ấn tượng với hình thể cân đối và gương mặt hài hòa, nụ cười tươi tắn.

An Nhi