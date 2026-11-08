Nhan sắc Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026

Lê Phương Nghi (ngoài cùng bên phải) giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Bên cạnh cô là tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (giữa) và Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh.

Lê Phương Nghi trong hoạt động ghi hình thử thách catwalk trên cát tại bãi biển Đồ Sơn. Cô kể dù đã luyện tập nhiều tháng, khi bước xuống cát, cô vẫn phải điều chỉnh nhịp chân để giữ thăng bằng trên nền cát lún.

Trong thử thách Tài năng và Nghệ thuật, Phương Nghi mang đến bài múa trên nền ca khúc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Cô cho biết chọn tác phẩm này vì muốn bày tỏ tình cảm với quê hương qua từng động tác múa.

Ở phần thi Đại sứ Nhân ái, Phương Nghi thuyết trình về Gieo mầm tương lai, dự án cô thực hiện tại Gia Lai với khoảng 10 triệu đồng trích từ học bổng đại học. Tại Trường Mầm non Nắng Hồng, phường Pleiku, hơn 100 trẻ tham gia làm đồ tái chế rồi mang sản phẩm đổi lấy cây sen đá.

Buổi chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển là một trong những thử thách đầu tiên của Phương Nghi sau khi vào Top 25.

Hình ảnh Phương Nghi cùng tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang nhận thẻ trong một buổi ghi hình ở nhà chung. Cô kể lịch ghi hình xen giữa các buổi tập buộc mình học cách sắp xếp thời gian. Qua mỗi lần nhận nhiệm vụ mới, cô cũng bình tĩnh hơn trước những tình huống bất ngờ.

Khi bước vào các buổi tập trình diễn ở Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi đã có kinh nghiệm từ cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2025. Tại sân chơi sinh viên này, cô giành danh hiệu Hoa khôi và giải Người đẹp Ống kính.

Trong bài tập múa lụa, Phương Nghi phải giữ nhịp với các thí sinh bên cạnh để cả nhóm cùng chuyển động tác. Cô cho biết niềm vui của những ngày tập luyện là được vận động, rèn sự dẻo dai và học thêm những kỹ năng biểu diễn mới.

Để chuẩn bị cho phần trình diễn cá nhân, Phương Nghi đã tập catwalk từ nhiều tháng trước vòng sơ khảo phía Nam. Bên cạnh những giờ luyện bước đi trên giày cao gót, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 còn xem lại các mùa Hoa hậu Việt Nam để học cách các thí sinh đi trước giao tiếp và thể hiện mình trên sân khấu.

Á hậu Phương Nghi cùng Vũ Thị Khánh Vi và Đinh Diệu Anh trở thành ba đại diện của Trường Đại học Ngoại thương có tên trong Top 25.

Trong thời gian dự chung khảo, Phương Nghi cùng đoàn thí sinh đi thuyền khám phá vịnh Lan Hạ, Cát Bà. Với cô gái từng giành giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, những chuyến đi là dịp nhìn tận mắt cảnh quan, gặp người dân ở những vùng đất từng biết qua sách vở.

Ngoài cuộc thi, Phương Nghi là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Việc học cũng là chủ đề cô gặp trong phần ứng xử Top 5 tối 7/11. Trước câu hỏi về giá trị của tri thức khi thông tin có thể được tìm thấy chỉ qua vài thao tác, cô cho rằng người trẻ càng cần rèn tư duy độc lập để làm chủ công nghệ.