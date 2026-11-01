Nhan sắc Á hậu 1 Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Thu Hằng

Tối 31/10, chung kết Miss Asian 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai với chiến thắng thuộc về thí sinh Hoàng Phương Anh, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tân hoa hậu đồng thời nhận hai giải Người đẹp Tài năng và Người đẹp yêu thích nhất. Nguyễn Thị Thu Hằng đạt ngôi vị Á hậu 1, cùng giải thưởng phụ Người đẹp làn da đẹp.

Á hậu 1 của cuộc thi Miss Asian 2026 – Nguyễn Thị Thu Hằng đón nhận tiara (mũ miện), quyền trượng, sash (dải băng) danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận trong chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Nguyễn Thị Thu Hằng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trong đêm chung kết, Nguyễn Thị Thu Hằng cùng các thí sinh trải qua các phần thi: Trình diễn trang phục áo dài, trang phục công sở và trang phục dạ hội. Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Thị Thu Hằng nhận được câu hỏi “Nếu trở thành Miss Asian 2026, bạn sẽ làm gì để tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội?”.

Cô trả lời: “Mỗi người đều có một sứ mệnh riêng để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Nếu được trao danh hiệu Hoa hậu Miss Asian 2026, tôi mong muốn hiện thực hóa ước mơ xây dựng những ngôi nhà tình thương dành cho người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa, để họ có những bữa cơm ấm áp, sự chăm sóc chu đáo và một mái ấm trọn vẹn yêu thương. Với tôi, vương miện không chỉ tỏa sáng bởi vẻ đẹp bên ngoài mà còn phải được nâng đỡ bằng lòng nhân ái, sự sẻ chia và những hành động thiết thực vì cộng đồng”.

Nguyễn Thị Thu Hằng trong phần thi ứng xử. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Hà Nội, hiện là Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành thương hiệu cửa hàng điện thoại. Sau chung kết, Thu Hằng bày tỏ, việc điều hành doanh nghiệp giúp cô rèn năng lực quản lý, trách nhiệm và bản lĩnh trước áp lực. Sắp tới, cô mong muốn dùng danh hiệu Á hậu 1 để tham gia hoạt động thiện nguyện cho người khó khăn. Ước mơ xây dựng nhà tình thương cho người cao tuổi neo đơn sẽ được cô hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.

Thu Hằng trình diễn áo dài của NTK Tony Phạm trong chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ảnh: Team Bình Nguyễn

Người đẹp trong phần thi trang phục công sở với thiết kế của Thân Hoàng Bích Thủy. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Thu Hằng quyến rũ với phần thi trang phục dạ hội với thiết kế của Phan Thị Thu Hiền. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trong chung kết Miss Asian 2026, vương miện hoa hậu thuộc về thí sinh Hoàng Phương Anh. Cô đồng thời nhận hai giải Người đẹp Tài năng và Người đẹp yêu thích nhất. Nguyễn Thị Thu Hằng đạt giải Á hậu 1 cùng giải Người đẹp làn da đẹp. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Hà Nhã Uyên cùng giải Người đẹp Hình thể. Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Phan Thiên Ngọc (Người đẹp Công sở) và Nguyễn Thiên Hương.

Các danh hiệu chuyên đề gồm: Hoa hậu Nhân ái Hoàng Thị Nụ, cô đồng thời nhận giải Người đẹp Dạ hội; Hoa hậu Đại sứ Nguyễn Thị Hiền (Người đẹp khả ái); Hoa hậu Toàn năng Trần Thị Hà (Người đẹp nụ cười đẹp).

Các giải phụ còn lại gồm: Nguyễn Ngọc Quế Trân – Người đẹp Áo dài; Thạch Thị Thanh Hằng – Người đẹp Du lịch; Nguyễn An Thư – Người đẹp Truyền thông; Phan Thị Dự – Người đẹp Thời trang.

Tân hoa hậu Hoàng Phương Anh và các thí sinh đoạt giải. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Hội đồng giám khảo Miss Asian 2026 gồm danh ca Ngọc Sơn, Trưởng BGK; NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân; Miss Asian 2025 Ban Thị Thu; Miss Asian 2022 Đỗ Thị Quỳnh; Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 Đinh Thị Thường. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Cuộc thi Miss Asian 2026 do Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena sáng lập. Qua năm mùa, Miss Asian khẳng định lịch sử lâu đời, tôn vinh biểu tượng sắc đẹp Á Đông song hành cùng tinh thần phụng sự, bản lĩnh hội nhập toàn cầu, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc.

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