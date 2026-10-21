Nhân rộng sân chơi thể thao trí tuệ

Vận động viên tranh tài tại Giải cờ vua Câu lạc bộ Tài năng trẻ phường Hải Châu mở rộng năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Điểm hẹn của đam mê

Tại Công viên APEC, Giải cờ vua Câu lạc bộ Tài năng trẻ phường Hải Châu mở rộng năm 2026 vừa trở thành điểm hẹn của những kỳ thủ đam mê môn thể thao trí tuệ. Giải do Liên đoàn Cờ thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu và Câu lạc bộ Tài năng trẻ tổ chức, quy tụ hơn 650 vận động viên đến từ các câu lạc bộ cờ vua trên địa bàn thành phố.

Lần đầu tham dự giải, Lê Nguyên Khôi (Câu lạc bộ Cờ vua Núi Thành) đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Khôi chia sẻ: “Những ván đấu căng thẳng giúp em học được cách bình tĩnh xử lý các nước cờ và tự tin hơn khi thi đấu. Tại giải em còn gặp gỡ những bạn có chung đam mê, cùng chia sẻ quyết tâm theo đuổi môn thể thao bổ ích này”.

Với hơn 650 vận động viên tham dự, giải trở thành sân chơi thể thao trí tuệ có quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Các vận động viên thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 hoặc 9 ván tùy số lượng đăng ký của mỗi nhóm tuổi. Điều này giúp mỗi kỳ thủ tham gia có nhiều cơ hội thi đấu, rèn luyện kỹ năng. Các nội dung tranh tài cũng đa dạng, gồm: U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U13, phong trào mở rộng và chuyên nghiệp. Những vận động viên đạt huy chương cá nhân ở giải trẻ quốc gia 2025 - 2026 trở lên phải đăng ký đôn lên 3 nhóm tuổi.

Sự chuyên nghiệp của ban tổ chức cùng quyết tâm của vận động viên tạo nên giải đấu có chất lượng chuyên môn cao. Nhiều ván đấu diễn ra gay cấn khi các vận động viên liên tục tạo nên những thế cờ bất ngờ, pha phản công sắc bén. Cùng với đó, những khoảnh khắc lật ngược tình thế ở những phút cuối khiến người xem không khỏi hồi hộp và thán phục trước bản lĩnh cùng tư duy chiến thuật của các kỳ thủ trẻ.

Ông Trần Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hải Châu cho hay, giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho vận động viên giao lưu, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Với sự góp mặt của hơn 650 vận động viên đã biến giải trở thành một “đấu trường trí tuệ” thực sự, nơi các em thể hiện niềm đam mê cờ vua, khẳng định bản lĩnh, sự bình tĩnh và tinh thần thi đấu quyết liệt. Qua đó, không chỉ mang đến sân chơi thể thao trí tuệ bổ ích mà còn góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua học đường tại thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Giữ lửa phong trào

Những năm qua, phong trào cờ vua trên địa bàn thành phố lan tỏa rộng, thu hút đông người chơi, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ. Để “giữ lửa” phong trào, thành phố cùng các đơn vị đẩy mạnh tổ chức các giải đấu. Ngoài Giải cờ vua Câu lạc bộ Tài năng trẻ phường Hải Châu mở rộng, nhiều sân chơi hấp dẫn, thu hút đông đảo kỳ thủ tham gia diễn ra thành công trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2026 đến nay như Giải cờ vua học sinh thành phố Đà Nẵng, Giải cờ vua Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X…

Ngoài ra, các kỳ thủ thành phố có thêm cơ hội tranh tài khi Ban tổ chức Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên, tiền phong và nhi đồng khu vực miền Trung mở rộng năm 2026 vừa thông báo kế hoạch tổ chức và mở đăng ký tham dự. Giải diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) vào ngày 8/11. Đối tượng tham dự là học sinh từ cấp mầm non đến THCS trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Nội dung tranh tài bao gồm bảng phong trào và bảng nâng cao, thi đấu riêng nam, nữ theo từng nhóm lớp.

Anh Trần Anh Trí, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cờ vua Lion Chess chia sẻ, song song với tập luyện, các vận động viên cần được thi đấu thường xuyên để trau dồi kỹ năng. Thời gian qua, nhiều giải đấu hấp dẫn diễn ra trên địa bàn thành phố đã đáp ứng sự chờ đợi của các kỳ thủ. Các giải đấu có chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao, mang đến cơ hội để mỗi vận động viên rèn luyện kỹ năng cần thiết như giữ sự tập trung cao độ, bình tĩnh xử lý các tình huống và tự tin trong các nước cờ.

Theo ông Bảo Quang, Trưởng bộ môn, Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ thành phố Đà Nẵng, thời gian tới, liên đoàn tiếp tục phối hợp các đơn vị tổ chức giải đấu dành cho các kỳ thủ; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị, địa phương nhân rộng sân chơi hấp dẫn từ cơ sở. Sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần đưa phong trào cờ vua Đà Nẵng ngày càng lan tỏa sâu rộng, tạo nền móng vững chắc để phát triển thể thao thành tích cao.