Nhân rộng phương pháp khuyến nông định hướng thị trường tại miền Bắc

Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản: Mở rộng sản xuất nông nghiệp an toàn. (Ảnh: Bnews)

Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phối hợp với JICA tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam”.

Được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026 bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA, dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ quản, Trung tâm Khuyến nông quốc gia làm chủ dự án. Các địa phương thụ hưởng gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Sơn La.

Điểm nổi bật của dự án là áp dụng phương pháp Viet-SHEP, được phát triển từ phương pháp khuyến nông định hướng thị trường của Nhật Bản và điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam. Phương pháp này hỗ trợ nông dân, hợp tác xã chuyển từ tư duy “sản xuất những gì mình có” sang “sản xuất những gì thị trường cần”, thông qua khảo sát thị trường, lập kế hoạch gieo trồng và kết nối với đơn vị tiêu thụ.

Theo kết quả tổng kết, dự án đã đào tạo 191 cán bộ thông qua các khóa tập huấn giảng viên nguồn. Tại các hợp tác xã mục tiêu, tỷ lệ áp dụng quy trình GAP cơ bản hoặc VietGAP tăng từ 72% lên 92%; tổng diện tích sản xuất an toàn tăng 44,4%, đạt 752 ha. Hoạt động bán hàng tập trung được mở rộng lên 94,9% số hợp tác xã.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp bình quân trên một đơn vị diện tích tại các hợp tác xã tăng 14,1%, vượt mục tiêu 10% đề ra ban đầu. Gần 72% số hợp tác xã mở rộng thành công kênh bán hàng, đưa số kênh phân phối bình quân từ 4,9 lên 7,7.

Việc kết thúc dự án không đồng nghĩa với chấm dứt các hoạt động. Việc bàn giao bộ tài liệu Viet-SHEP cho các địa phương là cơ sở để tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nhân rộng phương pháp trong thực tiễn khuyến nông.

Thời gian tới, hệ thống khuyến nông sẽ đưa Viet-SHEP vào các chương trình đào tạo thường xuyên, duy trì hoạt động khảo sát thị trường, lập kế hoạch sản xuất, tiếp thị và tổ chức bán hàng tập trung. Đây cũng là nền tảng để mở rộng hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực công nghệ, đầu tư, chế biến và phát triển thị trường.