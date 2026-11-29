Mô hình nuôi cá tầm của HTX Nông lâm thủy sản Hoàng Duy đã tạo việc làm cho thanh niên địa phương và mang lại nguồn thu ổn định.

Tiếp sức thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Văn Lang là xã miền núi có diện tích đất lâm nghiệp rộng lớn, nguồn nước suối dồi dào cùng khí hậu thuận lợi để phát triển kinh tế vườn đồi, cây ăn quả và thủy sản đặc sản. Tuy nhiên, trước đây, do thiếu vốn, thiếu kiến thức kỹ thuật và chưa tìm được hướng sản xuất phù hợp, không ít thanh niên địa phương phải rời quê đi làm ăn xa.

Xác định đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chấp hành Đoàn xã Văn Lang đã chủ động rà soát nhu cầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Trên cơ sở đó, Đoàn xã phối hợp với các tổ chức tín dụng chính sách và cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Đoàn viên, thanh niên xã Văn Lang tích cực tuyên truyền chuyển đổi số tới từng người dân.

Hiện nay, Đoàn xã Văn Lang có 237 đoàn viên, thanh niên sinh hoạt tại 14 chi đoàn. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Đoàn cấp trên, phong trào thanh niên lập nghiệp ngày càng phát triển.

Đặc biệt, nguồn hỗ trợ từ Chương trình 120 của Trung ương Đoàn về giải quyết việc làm cùng vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ trên 15 tỷ đồng, đã trở thành đòn bẩy quan trọng, tiếp sức cho các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ.

Nhân rộng mô hình, hướng tới liên kết bền vững

Từ sự hỗ trợ về vốn và kiến thức, đến nay, xã Văn Lang đã hình thành và duy trì hiệu quả 12 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ. Tận dụng nguồn nước đầu nguồn sạch, mát quanh năm, một số đoàn viên mạnh dạn đầu tư hệ thống bể nuôi cá tầm thương phẩm, một loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, anh Nguyễn Hoàng Duy, thôn Ân Tình, một trong những người tiên phong đưa cá nước lạnh về địa phương, cho biết: Ban đầu, tôi cũng rất lo lắng vì cá tầm đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khắt khe, nguồn nước phải luôn sạch và đủ ôxy. Nhờ được Đoàn xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tôi đã mạnh dạn đầu tư hệ thống bể nuôi bài bản.

Từ hiệu quả bước đầu, năm 2018, HTX Nông lâm thủy sản Hoàng Duy được thành lập với 8 thành viên. Hiện nay, HTX có 9 bể nuôi cá tầm với nhiều trọng lượng khác nhau, cung cấp sản phẩm ra thị trường, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cùng với nuôi thủy sản đặc sản, kinh tế vườn đồi cũng trở thành hướng đi được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Nhận thấy đất đồi tại địa phương phù hợp với các loại cây ăn quả có múi và cây bản địa, nhiều đoàn viên đã cải tạo vườn tạp, áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng nông sản.

Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp trồng rừng của gia đình anh Lý Văn Hùng, thôn Tân An.

Chia sẻ về hiệu quả mô hình trồng cây ăn quả kết hợp kinh tế rừng, anh Lý Văn Hùng, ở thôn Tân An, cho biết: Trước đây, gia đình tôi chủ yếu trồng cây ngắn ngày nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được định hướng và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình điểm, tôi quyết định chuyển sang trồng cây ăn quả chất lượng cao, kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng. Nhờ chăm sóc đúng quy trình và kết nối tiêu thụ qua các kênh mạng xã hội, sản phẩm được thị trường đón nhận, giúp kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.

Thực tế cho thấy, mỗi mô hình thành công không chỉ khẳng định bản lĩnh, ý chí của người trẻ mà còn trở thành địa chỉ để các đoàn viên khác đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm về thanh niên làm kinh tế, những cách làm hay, kinh nghiệm vượt khó được chia sẻ, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên trong lực lượng trẻ toàn xã.

Đánh giá về kết quả phong trào và định hướng thời gian tới, anh Đinh Như Phú, Bí thư Đoàn xã Văn Lang, cho biết: Thời gian qua, phong trào thanh niên phát triển kinh tế tại xã có những chuyển biến rõ nét, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như nuôi cá tầm, trồng cây ăn quả, chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tín dụng, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá nông sản. Qua đó, nhân rộng các mô hình điểm, từng bước hình thành các tổ hợp tác thanh niên, tạo sự liên kết trong sản xuất.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, phong trào phát triển kinh tế trong thanh niên xã Văn Lang đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Những mô hình kinh tế hiệu quả không chỉ mở ra hướng lập nghiệp tại quê hương cho người trẻ mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc.