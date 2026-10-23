Nhân rộng những gương sáng công tác 'Dân vận khéo'

Các cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2021-2025 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Chương trình nhằm tôn vinh những gương sáng trong công tác dân vận; khích lệ, thổi bùng ngọn lửa thi đua ái quốc trong toàn hệ thống chính quyền thành phố. Từ những hạt nhân điển hình “Dân vận khéo”, sức mạnh đại đoàn kết sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, biến thành những hành động thiết thực, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Thực tiễn cách mạng Việt Nam nói chung và quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã chứng minh sâu sắc tư tưởng của Bác: Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chỉ thực sự phát huy sức sống và hiệu quả khi được nhân dân thấu hiểu, đồng tình, tin tưởng và tích cực tham gia hưởng ứng. Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách, mà là trách nhiệm chính trị thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò tiên phong, nêu gương của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố trao bằng khen cho cá nhân. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cho rằng, việc thấm nhuần sâu sắc tư tưởng về công tác dân vận và phương châm nêu gương chính là động lực cốt lõi để đội ngũ cán bộ, công chức thành phố luôn bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2026, tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước và phát huy những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, trọng tâm là cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân mong rằng, các điển hình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo và lan tỏa những cách làm hiệu quả.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai cụ thể hóa các cơ chế, chính sách thực hiện Luật Phát triển đô thị. Trong bối cảnh đó, công tác dân vận của Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố đòi hỏi phải đi trước một bước để định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đối với Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố, công tác dân vận chính quyền phải được đo lường bằng trách nhiệm thực thi công vụ, chất lượng tham mưu, hiệu quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Để công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục tạo đột phá trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đối với công tác dân vận; đổi mới công tác dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố; gắn công tác dân vận với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị và thực thi các cơ chế, chính sách mới; nâng cao chất lượng phát hiện, đánh giá, tuyên dương và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”.

Ghi nhận và chúc mừng 25 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc cấp thành phố. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Dịp này, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2021-2025 đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; ghi nhận và chúc mừng 25 tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc cấp thành phố; tuyên dương 86 tập thể, 33 cá nhân đạt danh hiệu điển hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố năm 2026.