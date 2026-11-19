Các CLB LTHTGN còn là điểm tựa tinh thần, giao lưu văn nghệ, thể thao cho các thành viên

Điểm tựa từ sự gắn kết

Tại thôn Nam Hà (xã Trà Tân), hiệu quả của CLB LTHTGN thể hiện rõ qua những đổi thay trong đời sống hội viên. Thành lập tháng 9/2022, CLB hiện có 70 thành viên, nguồn quỹ tự nguyện đóng góp gần 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các thành viên khó khăn được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư chăn nuôi, sản xuất, cải thiện thu nhập. Bà Trương Thị Hường - Chủ nhiệm CLB LTHTGN thôn Nam Hà cho biết: “Thời điểm mới thành lập, CLB có 14 hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn và sự hướng dẫn, đồng hành của các thành viên, đến nay, tất cả các hộ đều đã thoát nghèo”.

Để nguồn quỹ phát huy hiệu quả, Ban Chủ nhiệm phân công thành viên theo dõi từng hộ vay, nắm bắt tình hình sản xuất để kịp thời tư vấn, hỗ trợ. Các khoản thu, chi được công khai, minh bạch, tạo niềm tin trong hội viên. Mặt khác, CLB còn là nơi các thành viên đùm bọc nhau trong cuộc sống. Khi hội viên đau ốm, nhất là người cao tuổi (NCT) neo đơn, các thành viên sẵn sàng đưa đi khám, chữa bệnh; khi gia đình có tang, CLB phân công người đến hỗ trợ, sẻ chia.

Với ý nghĩa thiết thực của CLB, các địa phương tiếp tục quan tâm thành lập, nhân rộng CLB LTHTGN. Đầu tháng 11/2026, Hội NCT xã Bảo Lâm 2 ra mắt CLB LTHTGN tại thôn Lộc An 7 với 90 thành viên. Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ tịch Hội NCT xã cho biết, CLB sẽ tổ chức các hoạt động dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi. Đồng thời sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ thành viên khó khăn vay vốn, thăm hỏi người ốm đau và phân công hội viên trẻ chăm sóc NCT neo đơn.

CLB LTHTGN thôn Nam Hà tặng quà động viên tinh thần cho các thành viên

Nâng chất lượng để mô hình lan tỏa bền vững

Điểm nổi bật của CLB LTHTGN là kết nối nhiều thế hệ, tích hợp các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trong cùng một mô hình, lấy nhu cầu và sự tham gia của NCT làm trung tâm. Thành viên vừa được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, vừa có cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng. Qua đó, NCT không chỉ được chăm lo mà còn phát huy kinh nghiệm, uy tín, tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội.

Bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: “Toàn tỉnh hiện có hơn 300 CLB LTHTGN với 14.880 thành viên, tổng nguồn quỹ huy động hơn 8,84 tỷ đồng. Nguồn vốn được luân chuyển cho các hộ gia đình có NCT vay với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đáng chú ý, hơn 1.030 thành viên thuộc diện nghèo, cận nghèo đã được tiếp cận nguồn vốn này; nhiều người từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, Hội NCT tỉnh đã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn chuyên sâu cho hơn 5.600 lượt cán bộ hội cơ sở và thành viên Ban Chủ nhiệm CLB. Các cấp hội cũng được hướng dẫn củng cố CLB hiện có, rà soát điều kiện thực tế để thành lập mới theo đề án Nhân rộng mô hình CLB LTHTGN trên địa bàn tỉnh đến năm 2035.

Giai đoạn 2030 - 2031, tỉnh phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 CLB; trong đó, 70% số CLB duy trì đầy đủ 8 nội dung hoạt động. Theo bà Nguyễn Thị Phúc, để đạt mục tiêu này, các CLB cần sát với nhu cầu của thành viên, chủ động phát triển nguồn quỹ, mở rộng thành viên, nâng cao năng lực Ban Chủ nhiệm và tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội.