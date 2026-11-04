Nhân rộng nghĩa cử cao đẹp

Nối dài sự sống từ những giọt máu hồng

Vừa qua, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an tỉnh và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức chương trình HMTN đợt 3 năm 2026, chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì Nhân dân phục vụ”.

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động cùng Nhân dân tham gia, tiếp nhận 700 đơn vị máu, kịp thời bổ sung vào nguồn dự trữ phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Có mặt từ sớm để tham gia hiến máu, Thượng uý Nguyễn Nhật Vi, Phó Bí thư Ðoàn cơ sở Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Cà Mau), tự hào: “Với vai trò là thành viên Câu lạc bộ HMTN do Công an tỉnh thành lập, tôi cảm thấy rất tự hào khi góp một phần nhỏ vào công tác này. Bản thân tôi thời gian qua luôn tích cực tham gia những đợt phát động hiến máu của tỉnh, đồng thời chủ động vận động đoàn viên, thanh niên trong đơn vị hưởng ứng phong trào, với mục tiêu cao nhất là những giọt máu của chúng tôi có thể kịp thời cứu được ai đó ngay khi họ cần nhất”.

Bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau, trao giấy chứng nhận tập huấn công tác hiến máu cho các học viên.

HMTN không chỉ thể hiện tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, mà ngành y tế cũng khuyến cáo việc thường xuyên hiến máu còn mang lại nhiều tác dụng tích cực về sức khoẻ cho người hiến tặng.

Từ đầu năm đến nay, Cà Mau huy động được hơn 14 ngàn lượt người đăng ký HMTN, tiếp nhận thành công trên 13 ngàn đơn vị máu. Nguồn máu hiến tặng được chuyển đến cơ sở y tế, phục vụ nhu cầu điều trị, nối dài sự sống cho những bệnh nhân, nạn nhân tai nạn. Kết quả trên thể hiện sự hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, đồng thời cho thấy nỗ lực của địa phương trong thực hiện chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN giao, bảo đảm nguồn máu an toàn, kịp thời cho công tác điều trị.

Xây nền tảng vững chắc từ lực lượng nòng cốt

Ðể duy trì sức lan toả và đáp ứng tốt nhu cầu máu phục vụ điều trị, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Cà Mau đang phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở.

Thành phần tham gia lớp học là các chủ tịch, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ, cùng đội ngũ hội viên, tình nguyện viên trực tiếp làm công tác vận động tại các xã, phường. Nội dung tập huấn tập trung vào kiến thức về máu, quy trình hiến máu an toàn, kỹ năng tuyên truyền, vận động và tổ chức các đợt HMTN. Học viên còn được trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ khó khăn thực tế để có giải pháp nâng cao hiệu quả.

Bà Hồ Quý Nhi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Cà Mau, cho biết: “Thông qua 11 lớp tập huấn, chúng tôi triển khai kiến thức cho khoảng 550 học viên đến từ 64 xã, phường trên toàn tỉnh. Kỳ vọng sau khoá học, lực lượng phụ trách công tác hiến máu ở cơ sở sẽ nắm vững chuyên môn cũng như kỹ năng vận động, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2026 và các năm tiếp theo”.

Tham gia lớp tập huấn tại xã Long Ðiền, bà Châu Kim Hoa, Cộng tác viên Chữ thập đỏ ấp Vĩnh Ðiền (xã Long Ðiền), chia sẻ: “Ðây là lần đầu tiên tôi tham gia lớp tập huấn vận động hiến máu. Qua đây, tích luỹ thêm nhiều kiến thức bổ ích do cấp trên truyền đạt như: tiêu chuẩn sức khoẻ của người hiến máu và các chỉ số huyết áp, cân nặng lý tưởng để về địa phương tuyên truyền, vận động chính xác, hiệu quả hơn”.

Thực tế cho thấy, để vận động người dân tham gia hiến máu, bên cạnh nhiệt huyết, đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên cần có kiến thức và kỹ năng phù hợp. Ðây là yếu tố quan trọng giúp phong trào phát triển ổn định, bền vững từ cơ sở.

Ðoàn viên - thanh niên Công an tỉnh tham gia hiến máu.

Ông Sầm Văn Dưỡng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Trạch, chia sẻ: “Thường xuyên đi vận động bà con, tôi thấy không có gì quá khó khăn. Nếu người dân hiểu và tự nguyện thì họ hưởng ứng rất vui vẻ, có khi còn đến điểm hiến máu trước cả mình. Sau tập huấn, tôi tiếp tục phối hợp với các chi hội ấp, lực lượng đoàn viên, thanh niên để chia sẻ cho mọi người cùng hiểu, từ đó nỗ lực vận động nguồn máu dồi dào, sẵn sàng cứu giúp người bệnh khi cần”.

Sau các khoá tập huấn, đội ngũ cán bộ, hội viên và tình nguyện viên chữ thập đỏ toàn tỉnh tiếp tục vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng. Qua đó, nhân rộng nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu cứu người”, xây dựng phong trào HMTN tại Cà Mau phát triển ngày càng sâu rộng và bền vững từ cơ sở.