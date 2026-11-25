Mô hình do Hội LHPN tỉnh phối hợp UBND, Hội LHPN phường Hoà Thành cùng Chi bộ và Nhân dân khóm Cái Su thực hiện, với sự tài trợ chính của Agribank Chi nhánh Cà Mau và nguồn kinh phí xã hội hoá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt tuyến đường “Ngày xanh - Đêm sáng” tại khóm Cái Su, phường Hoà Thành.

Theo đó, trên chiều dài hơn 1.300 m của tuyến đường đã trồng cây bông trang dọc hai bên, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và camera an ninh.

Công trình nhằm cải thiện cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau Nguyễn Thị Ngọc Thuý phát biểu tại lễ ra mắt, mong muốn người dân cùng chung tay chăm sóc cây xanh, bảo quản hệ thống chiếu sáng để duy trì tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau Nguyễn Thị Ngọc Thuý cho biết: Từ giữa năm 2026 đến nay, hội đã phối hợp với các địa phương và nhà tài trợ ra mắt 6 tuyến đường “Ngày xanh - đêm sáng” tại 6 xã, phường. Hoạt động này góp phần lan toả phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động.

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương vận động nguồn lực, phấn đấu nhân rộng mô hình ra 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hoà Thành Lê Thành Nơi (bìa trái) cùng Phó Chủ tịch UBND phường Hoà Thành Lê Thái Minh Tâm trao hoa, thư cảm ơn đại diện Agribank Chi nhánh Cà Mau và Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã đồng hành, hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình tại địa phương.

Đại diện người dân địa phương, bà Lâm Thị Như Ý (khóm Cái Su) bày tỏ sự phấn khởi và cam kết sẽ cùng bà con chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh, bảo quản tốt hệ thống chiếu sáng và camera an ninh để duy trì tuyến đường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, phường Hoà Thành và đại diện đơn vị tài trợ trồng cây lưu niệm dọc tuyến đường thực hiện mô hình “Ngày xanh - Đêm sáng”.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Cà Mau phối hợp Hội LHPN phường Hoà Thành ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” và tổ chức hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy quà”

tại Khóm Cái Su.

Người dân tham gia hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, góp phần lan toả ý thức bảo vệ môi trường.

Hội LHPN tỉnh Cà Mau trao tặng sọt đựng rác cho các hộ dân dọc tuyến đường thực hiện mô hình “Ngày xanh - đêm sáng” tại khóm Cái Su,

nhằm hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ban tổ chức trao 10 suất quà (gồm gạo và đồ gia dụng, mỗi suất trị giá hơn 450 ngàn đồng)

cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoà Thành.