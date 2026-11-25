Nhân rộng mô hình tuyến đường 'Ngày xanh - đêm sáng' tại phường Hoà Thành
Sáng 25/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau phối hợp UBND phường Hòa Thành tổ chức lễ ra mắt mô hình tuyến đường “Ngày xanh - đêm sáng” dài hơn 1.300 m tại khóm Cái Su.
Mô hình do Hội LHPN tỉnh phối hợp UBND, Hội LHPN phường Hoà Thành cùng Chi bộ và Nhân dân khóm Cái Su thực hiện, với sự tài trợ chính của Agribank Chi nhánh Cà Mau và nguồn kinh phí xã hội hoá.
Theo đó, trên chiều dài hơn 1.300 m của tuyến đường đã trồng cây bông trang dọc hai bên, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và camera an ninh.
Công trình nhằm cải thiện cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau Nguyễn Thị Ngọc Thuý cho biết: Từ giữa năm 2026 đến nay, hội đã phối hợp với các địa phương và nhà tài trợ ra mắt 6 tuyến đường “Ngày xanh - đêm sáng” tại 6 xã, phường. Hoạt động này góp phần lan toả phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động.
Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương vận động nguồn lực, phấn đấu nhân rộng mô hình ra 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Đại diện người dân địa phương, bà Lâm Thị Như Ý (khóm Cái Su) bày tỏ sự phấn khởi và cam kết sẽ cùng bà con chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh, bảo quản tốt hệ thống chiếu sáng và camera an ninh để duy trì tuyến đường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn.
tại Khóm Cái Su.
nhằm hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường.
cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoà Thành.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhan-rong-mo-hinh-tuyen-duong-ngay-xanh-dem-sang-tai-phuong-hoa-thanh-a134684.html