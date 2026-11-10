Nhân rộng mô hình tự quản, giữ bình yên khu dân cư

Từ nhiều năm nay, hình ảnh các cựu chiến binh phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm trật tự giao thông tại các cổng trường học dọc tuyến đường Hoàng Quốc Việt đã trở nên quen thuộc với người dân phường Vũ Ninh. Mỗi ngày hai buổi vào lúc 6 giờ 30 phút và 16 giờ, bất kể thời tiết, các bác, các cô, các chú cựu chiến binh lại tận tình hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phụ huynh đỗ xe đúng nơi quy định. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Cựu chiến binh và các điểm trường tiểu học trong mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tình hình ùn tắc và va chạm giao thông đã giảm hẳn.

Các cựu chiến binh tổ dân phố Thị Cầu 1, phường Vũ Ninh tham gia bảo đảm an toàn giao thông cổng Trường Tiểu học Vũ Ninh 2.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Thị Cầu 1, ngoài nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông tại cổng Trường Tiểu học Vũ Ninh 2, bà còn tham gia tổng vệ sinh tuyến phố, giúp đỡ gia đình khó khăn và cảm hóa, động viên những mảnh đời lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. “Những buổi tuần tra, nhắc nhở trật tự đô thị, phân luồng giao thông khu vực trường học đã được chúng tôi duy trì nhiều năm. Việc làm này góp phần hạn chế tối đa ùn tắc và tai nạn, giữ an toàn cho các cháu học sinh”, bà Hạnh nói.

Chia sẻ về tinh thần trách nhiệm của hội viên, ông Nguyễn Văn Nhiên, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Thị Cầu 1 cho biết: “Chi hội hiện có 163 hội viên, trong đó, nhiều bác tuổi đã cao hoặc là thương binh nhưng vẫn có trách nhiệm với công việc chung. Chi hội thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt hoàn cảnh từng thanh, thiếu niên trong diện quản lý để phối hợp cùng gia đình giáo dục, động viên, hỗ trợ giới thiệu việc làm giúp các cháu ổn định tư tưởng và cuộc sống”.

Không dừng lại ở bảo đảm trật tự giao thông, lực lượng cựu chiến binh còn linh hoạt thích ứng với các yêu cầu thực tiễn của từng địa bàn. Xuất phát từ đặc thù giáp ranh các khu công nghiệp, năm 2023, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Sơn (phường Hạp Lĩnh) đã thành lập tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị để tham gia điều tiết và nhắc nhở người dân địa phương.

Tương tự, tại tổ dân phố Tiên Xá (phường Hạp Lĩnh), với đặc thù tập trung đông nhà trọ, tháng 1/2025, Hội Cựu chiến binh phường thành lập tổ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 5 thành viên. Đi vào hoạt động từ tháng 2/2025, tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, qua đó, nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn của người dân và các chủ hộ kinh doanh, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ từ sớm, từ xa.

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh Bắc Ninh luôn tích cực trong phong trào giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ các mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", tổ phòng cháy, chữa cháy đến việc tham gia hòa giải và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, những việc làm thầm lặng, bền bỉ của lực lượng cựu chiến binh góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Theo Đại tá Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố, việc phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và uy tín của các hội viên trong công tác phối hợp với Công an xã cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, Hội Cựu chiến binh các cấp là “cầu nối” quan trọng trong việc hòa giải các mâu thuẫn, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, 5 năm qua, phong trào Cựu chiến binh gương mẫu tại Bắc Ninh còn lan tỏa trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội viên toàn thành phố đã hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông, đóng góp hơn 21 tỷ đồng cùng hơn 505 nghìn ngày công lao động. Nhờ đó, hàng trăm km đường giao thông, kênh mương nội đồng được sửa chữa, nâng cấp; 18 cầu dân sinh được xây dựng; hơn 2,1 triệu cây xanh các loại được trồng mới; lắp đặt khoảng 113 km đường điện thắp sáng làng quê và hơn 9,1 nghìn camera an ninh; 100% các chi hội thành lập tổ cựu chiến binh bảo vệ môi trường, duy trì hiệu quả các mô hình: Tuyến đường tự quản; hàng cây tự quản, tổ phòng, chống đổ trộm rác thải…

Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh các dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, lực lượng cựu chiến binh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu. Khi triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, cơ quan Hội Cựu chiến binh thành phố đã thành lập ngay Tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm tổ trưởng, chỉ đạo các xã, phường liên quan thành lập các tổ tuyên truyền, tập trung phổ biến sâu, rộng các chính sách đặc thù về bồi thường đất, tài sản của thành phố, đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, dư luận để tham mưu cấp ủy, chính quyền tháo gỡ kịp thời vướng mắc. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương như Gia Bình, Nhân Thắng, Lương Tài, Lâm Thao, Trung Chính, Quế Võ, Từ Sơn, Hợp Thịnh, Lạng Giang, Yên Dũng, Đa Mai... đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Thực hiện Đề án của Hội Cựu chiến binh thành phố về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên Hội Cựu chiến binh Bắc Ninh trong giữ gìn an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030”, mô hình Tổ tự quản an ninh, trật tự do Hội Cựu chiến binh đảm nhiệm đang được nhân rộng, dự kiến trong tháng 11/2026 kiện toàn gần 1,4 nghìn tổ tại 99 xã, phường. Đến nay các cấp hội duy trì bảo đảm an toàn giao thông ở hơn 500 cổng trường, vận động lắp đặt 11 gương cầu lồi, 25 đoạn gờ giảm tốc, biển báo giao thông; lực lượng cựu chiến binh cơ sở phối hợp thực hiện hơn 11 nghìn buổi tuần tra, cung cấp hơn 1 nghìn nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Từ những việc làm bình dị, bền bỉ mỗi ngày, các thế hệ cựu chiến binh Bắc Ninh đang viết tiếp những câu chuyện đẹp trong thời bình. Bằng uy tín, trách nhiệm và tình yêu quê hương, họ luôn là chỗ dựa vững chắc, là lá chắn bảo vệ sự bình yên và phồn vinh của vùng đất Kinh Bắc.