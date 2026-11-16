Nhân rộng mô hình 'Thu gom dầu ăn thừa' bảo vệ môi trường

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cẩm Lệ trao 20 thùng thu gom dầu ăn đã qua sử dụng cho các hộ gia đình, hộ kinh doanh tham gia mô hình. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, phường Cẩm Lệ công bố quyết định thành lập mô hình Dân vận khéo “Thu gom dầu ăn thừa - Vì một Cẩm Lệ xanh”; đồng thời tổ chức cho đại diện các đơn vị, 32 tổ dân phố và các hộ kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn trên địa bàn ký cam kết thực hiện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 20 thùng thu gom dầu ăn đã qua sử dụng cho các hộ gia đình và hộ kinh doanh tham gia mô hình.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cẩm Lệ Lê Thị Thu Hường, với thông điệp “Mỗi giọt dầu thải - Một hành động xanh”, mô hình hướng đến thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày của người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống; vận động cộng đồng thu gom riêng dầu ăn đã qua sử dụng, không xả trực tiếp xuống cống thoát nước, kênh mương hay môi trường tự nhiên.

Đây là hành động thiết thực nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy việc thu gom và tái chế chất thải theo hướng thân thiện, bền vững.

Dịp này, hội nghị tuyên truyền về thực trạng rác thải trên địa bàn thành phố; phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nhận diện chất thải tái chế, tái sử dụng và chất thải nguy hại; đồng thời thông tin cụ thể các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

* Trước đó, ngày 13/11, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Hòa Cường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức hoạt động thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng.

Gian hàng thu đổi dầu ăn đã qua sử dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, hơn 350 lít dầu ăn đã qua sử dụng được các hộ dân, hộ kinh doanh và chi hội phụ nữ thu gom mang đến đổi lấy rau xanh, hạt giống, cây giống. Hoạt động góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân trong việc thu gom, xử lý dầu ăn thừa, hướng tới chung tay bảo vệ môi trường.