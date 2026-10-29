Nhân rộng mô hình Thôn không ma túy ở Xuân Phú

Mô hình "Thôn không ma túy" thôn Đồng Tràm ra mắt.

Mô hình "Thôn không ma túy" tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và các quy định pháp luật có liên quan; vận động mỗi gia đình, mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy cho lực lượng chức năng.

Công an xã Xuân Phú cho biết, thời gian đến, đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình "Thôn không ma túy" ở các địa bàn khác, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; thường xuyên rà soát, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời duy trì, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình để có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.