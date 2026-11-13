Nhân rộng mô hình sinh kế từ vốn vay ưu đãi

Nguồn vốn chính sách giúp nhiều hộ dân ở phường Đồng Phú thoát nghèo bền vững.

Chính sách tín dụng nhân văn này đang tiếp tục được địa phương đẩy mạnh, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân phát triển sinh kế thoát nghèo và làm chủ cuộc sống.

Đòn bẩy vươn lên làm chủ cuộc sống

Hộ gia đình ông Hồ Thành Giáo tại khu phố Tân Long vẫn không khỏi xúc động khi nhớ về những ngày tháng gian khó đã qua. Mấy năm trước, gia đình ông Giáo rơi vào cảnh túng thiếu thắt lưng buộc bụng với nghề trồng trọt. Bố già yếu bệnh tật quanh năm, hai vợ chồng sức khỏe cũng sút kém, trong khi các con đang tuổi ăn tuổi học. Giữa lúc tưởng chừng bế tắc khi con gái lớn trúng tuyển vào khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Thủ Dầu Một (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, nay là Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng chi phí học hành lại quá sức gánh vác thì nguồn tiếp sức đã kịp thời đến với gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh, Ban điều hành khu phố đã trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn ông Giáo làm thủ tục vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Phú hai lượt với tổng số tiền 46 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn học sinh - sinh viên giải ngân nhanh gọn, kịp thời, con gái ông Giáo đã có đủ điều kiện hoàn thành 4 năm đại học. Trái ngọt từ sự tiếp sức ấy là sau khi tốt nghiệp, con của ông Giáo đã được một công ty Nhật Bản tuyển dụng sang làm việc đúng chuyên ngành Công nghệ thông tin trong mảng y tế.

Ông Hồ Thành Giáo chia sẻ: “Vào cái thời điểm đó, gia đình tôi thuộc dạng khó khăn trong thôn. Bố thì già bệnh, vợ chồng cũng không được khỏe mạnh nhưng lại phải cố gắng nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ có trưởng khu phố đến chỉ cho nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách, tôi lên trình bày và được giúp đỡ vay vốn cho con đầu đi học đại học”.

Từ một hộ nghèo loay hoay giữa vòng xoáy bệnh tật và thiếu thốn, gia đình ông Giáo giờ đây đã vượt qua giai đoạn gian khó nhất. Nguồn vốn chính sách không chỉ trao đi cơ hội đến trường, mà còn trực tiếp chắp cánh cho thế hệ trẻ vươn ra thế giới, thay đổi triệt để tương lai của cả một gia đình.

“Cháu học xong khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một thì được một công ty của Nhật Bản đưa qua đó làm việc trong bệnh viện, đúng với ngành nghề đã học. Tôi rất cảm ơn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tiếp nhận hồ sơ, đưa nguồn vốn về cho bà con. Nguồn vốn cho sinh viên rất hợp lý, thủ tục lại nhanh gọn, giúp những hộ nghèo như chúng tôi có cơ hội cho các con ăn học đến nơi đến chốn”, ông Giáo phấn khởi.

Còn hộ gia đình chị Nguyễn Thị Kim Khởi khi lúc kinh tế bế tắc chưa tìm được hướng đi thì được Tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa phương hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với khoản vay 50 triệu đồng, chị Khởi quyết định đầu tư vào mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Hộ gia đình chị Nguyễn Thị Kim Khởi (phường Đồng Phú) được vay 50 triệu đồng để phát triển sản xuất.

Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó học hỏi kỹ thuật cùng nguồn vốn được giải ngân kịp thời, đàn bò phát triển thuận lợi, trở thành “tài sản tích lũy” giúp gia đình chị từng bước vượt qua giai đoạn thắt lưng buộc bụng. Từ những lứa bò giống đầu tiên, kinh tế gia đình chị Khởi dần đi vào ổn định, có thêm nguồn thu nhập trang trải sinh hoạt và từng bước vươn lên thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo.

Mở rộng đối tượng vay, đáp ứng nhu cầu tạo việc làm

Để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả, vai trò cầu nối cũng như công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở giữ vị trí then chốt. Là người trực tiếp sát sao với địa bàn, ông Hoàng Quốc Phong, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Khu phố Tân Long chia sẻ, ngay khi nguồn vốn được phân bổ về cho các hội đoàn thể phường và triển khai xuống khu phố. Chúng tôi nhanh chóng thông tin đến các hộ có nhu cầu. Chi hội Cựu chiến binh phối hợp chặt chẽ với ban điều hành khu phố tiến hành bình xét công khai, đảm bảo hộ vay đáp ứng đủ điều kiện và sử dụng vốn đúng mục đích, tuyệt đối tránh tình trạng sử dụng sai mục đích.

Bên cạnh đó, hàng năm Ngân hàng Chính sách xã hội đều tổ chức kiểm tra thực tế, đến từng hộ gia đình để rà soát hiệu quả đồng vốn. Sự phối hợp đồng bộ giữa đoàn thể, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ vay chính là chìa khóa để thực hiện tốt công tác tín dụng ưu đãi tại địa bàn.

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú nhấn mạnh, tín dụng chính sách là đòn bẩy quan trọng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và ổn định cuộc sống. Đáng chú ý, trong năm 2026, phường đã triển khai Đề án đầu tư tín dụng từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn 1,2 tỷ đồng được giao qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Phú.

Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, khu phố để rà soát nhu cầu, hướng dẫn người dân tiếp cận các gói vay phù hợp; đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn đúng mục đích. Mục tiêu cốt lõi là không chỉ đưa vốn đến đúng đối tượng mà còn đồng hành giúp bà con làm ăn hiệu quả, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Phú cho biết, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu của bà con trong sản xuất kinh doanh, đầu tư trồng trọt, chăn nuôi tạo sinh kế, cũng như trang trải chi phí học tập cho sinh viên và hỗ trợ các đối tượng chính sách khác. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch mong muốn và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét nâng mức cho vay tối đa đối với hộ có thu nhập trung bình bằng với mức vay của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong cùng một thời kỳ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, thực tế thời gian gần đây, số lượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn đã thu hẹp dần, kéo theo nhu cầu vay vốn của nhóm này giảm xuống. Thay vào đó, nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm để tự tạo việc làm cho bản thân và gia đình của các hộ thu nhập trung bình cùng các đối tượng khác lại tăng lên rất rõ rệt. Tuy nhiên, nguồn vốn hiện tại vẫn chưa đáp ứng trọn vẹn nguyện vọng của bà con. Vì vậy, việc tiếp tục bổ sung, rót thêm nguồn vốn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân là rất cần thiết.