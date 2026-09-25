Đoàn giám sát làm việc tại xã Thượng Quan.

Theo báo cáo, xã Thượng Quan có hơn 13.169ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng hơn 12.075ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 69,8%.

Địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm số 4 duy trì theo dõi diễn biến rừng, cập nhật hồ sơ, bản đồ và kiểm tra thực địa; đã thực hiện khoán, hỗ trợ bảo vệ hơn 7.454ha rừng.

Đại diện Hạt Kiểm lâm số 9 thông tin một số nội dung liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Phường Bắc Kạn có hơn 5.075ha đất lâm nghiệp, trong đó 4.772ha đất có rừng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 66,28%. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường phối hợp lập hồ sơ xử lý 2 vụ vi phạm lâm luật.

Năm 2025, địa phương thực hiện khoán, hỗ trợ bảo vệ hơn 1.335ha rừng với kinh phí trên 251,8 triệu đồng. Phường khuyến khích các mô hình sinh kế như khai thác, chế biến lâm sản ngoài gỗ và nuôi ong lấy mật.

Lãnh đạo phường Bắc Kạn báo cáo với Đoàn giám sát.

Qua giám sát, Đoàn nhận thấy công tác bảo vệ rừng tại các địa phương còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trong khi lực lượng, phương tiện và kinh phí còn hạn chế. Một số mô hình sinh kế gắn với rừng chưa tạo được thu nhập ổn định cho người dân.

Đoàn giám sát đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng và cộng đồng dân cư; chủ động phòng, chống cháy rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm.

Đối với diện tích rừng chưa giao hoặc đã có phương án giao, địa phương cần rà soát, tạo điều kiện để hộ nghèo tham gia bảo vệ rừng. Đoàn cũng lưu ý các địa phương nghiên cứu nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả dưới tán rừng và xem xét tiềm năng phát triển tín chỉ carbon gắn với bảo vệ, phát triển rừng.