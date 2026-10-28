Nhân rộng mô hình nuôi ốc nhồi

Thiện Tân là xã đầu tiên triển khai mô hình nuôi ốc nhồi trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng là xã có diện tích nuôi lớn nhất. Từ những hộ nuôi ban đầu, mô hình dần được mở rộng. Anh Hoàng Văn Hội, thôn Làng Cà cho biết: Qua tìm hiểu, nhận thấy mô hình có hiệu quả kinh tế và phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình, năm 2022, tôi đã chủ động cải tạo khoảng 7 sào ruộng trũng thành ao nuôi và đầu tư thả 20.000 con ốc giống. Trong quá trình nuôi, tôi chú trọng học hỏi kỹ thuật, tìm hiểu đặc tính sinh trưởng của ốc để áp dụng phương pháp chăm sóc phù hợp. Hiện nay, gia đình đã mở rộng diện tích ao nuôi ốc lên 1,2 mẫu. Bình quân mỗi năm, sản lượng ốc thương phẩm đạt hơn 10 tấn, với giá bán từ 50.000 đến 60.000 đồng/kg, mang lại doanh thu trên 500 triệu đồng.

Người dân xã Thiện Tân kiểm tra chất lượng ốc nhồi

Ông Vũ Huy Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Tân cho biết: Mô hình nuôi ốc nhồi bắt đầu phát triển trên địa bàn xã từ năm 2021. Qua thực thế triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Vì vậy, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ có điều kiện sản xuất phù hợp tham gia phát triển mô hình; khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc, phòng bệnh để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, toàn xã có trên 140 hộ nuôi ốc nhồi, tăng 50 hộ so với năm 2025 với tổng diện tích khoảng 16 ha. Sản lượng ốc nhồi thương phẩm của xã đạt trên 400 tấn mỗi năm.

Không chỉ ở Thiện Tân, tại một số xã khác trong tỉnh, người dân cũng đã phát triển mô hình này. Anh Hoàng Văn Trịnh, thôn Bản Chúc, ở xã Thiện Thuật cho biết: Cuối tháng 4/2026, gia đình tôi đã cải tạo gần 8 sào ruộng trũng thành ao nuôi và thả 10.000 con ốc giống. Đến đầu tháng 9/2026, gia đình đã xuất bán được 1,7 tấn ốc thương phẩm, thu về gần 80 triệu đồng. Dù là năm đầu tiên triển khai nhưng mô hình đã cho hiệu quả kinh tế ngoài mong đợi. Thời gian tới, gia đình tiếp tục nghiên cứu để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, toàn tỉnh hiện có hơn 20 ha diện tích nuôi ốc nhồi, tăng khoảng 5 ha so với năm 2025; tập trung chủ yếu tại các xã như: Thiện Tân, Văn Lãng, Thiện Thuật…

Theo chia sẻ của các hộ dân, một năm có thể nuôi được 2 lứa ốc nhồi, mỗi lứa nuôi khoảng từ 3 đến 4 tháng là có thể xuất bán. Để ốc sinh trưởng tốt, người nuôi cần chú trọng lựa chọn con giống chất lượng, duy trì nguồn nước sạch, đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, người nuôi cũng cần bảo đảm thức ăn và mật độ thả nuôi phù hợp.

Ông Dương Doãn Doanh, quyền Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Nuôi ốc nhồi là mô hình có thể tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước sẵn có, phù hợp với điều kiện sản xuất của một số địa bàn trong tỉnh. Để phát huy hiệu quả sản xuất, người nuôi cần chú trọng lựa chọn con giống bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy trình kỹ thuật, quản lý tốt môi trường nước và chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các xã hướng dẫn kỹ thuật nuôi ốc nhồi cho người dân; đồng thời khuyến khích các hộ hình thành liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả mô hình.