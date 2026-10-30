Nhân rộng mô hình 'Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em'

Phường Bình Lợi Trung ký kết chương trình phối hợp giữa các đoàn thể tại buổi ra mắt mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Ảnh: HỒNG HẢI

Tại chương trình, bên cạnh giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các đại biểu còn thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mô hình.

Theo các đại biểu, từ khi triển khai mô hình, tại các khu nhà trọ có niêm yết quy chế, số điện thoại đường dây nóng, trang bị thiết bị PCCC, camera an ninh và thành lập các Tổ tự quản an ninh trật tự, tổ xung kích chữa cháy. Nhờ đó, góp phần kéo giảm nguy cơ mất an toàn, phòng ngừa tội phạm và bạo lực gia đình.

Ngoài ra, nhiều khu nhà trọ còn các chương trình hỗ trợ trẻ em đến trường, khám sức khỏe, tư vấn pháp luật, hỗ trợ giá thuê trọ, tiền điện nước, tạo không gian xanh - sạch và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội Phụ nữ còn tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp và đồng hành nữ công nhân, lao động nhập cư ngay tại nơi cư trú.

Trao quà chăm lo phụ nữ khó khăn tại “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” của phường Bình Thới. Ảnh: HỒNG HẢI

Tuy nhiên, qua trao đổi, các đại biểu cũng nhìn nhận hoạt động của Tổ tự quản còn mang tính hình thức; công tác kiểm tra, duy trì sau công nhận chưa được thường xuyên; việc tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp đôi lúc còn lúng túng; cơ chế phối hợp tại một số địa bàn thiếu đồng bộ.

Các đại biểu thảo luận tại chương trình sơ kết ngày 30-10. Ảnh: HỒNG HẢI

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, đến nay, đã có 194 mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được triển khai ở 128 xã, phường. Để các mô hình phát huy hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đề nghị các hội cơ sở chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng thực chất; từ ra mắt sang duy trì và kiểm tra định kỳ.

Thông tin tuyên truyền được niêm yết tại khu vực chung ở một khu nhà trọ. Ảnh: HỒNG HẢI