Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cụm hoạt động số 6 gồm các đơn vị: Ban Thanh niên Công an nhân dân; Ban Thanh niên Quân đội; Đoàn Thanh niên Chính phủ; Đoàn Thanh niên Quốc hội; Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương; Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm đã thảo luận nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2027; trao đổi về tình hình, kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và việc thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên trên Phần mềm Quản lý đoàn viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: cả nước triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây cũng là năm tuổi trẻ cả nước kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Theo ông Phạm Tất Thắng, đối với Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, công tác thanh niên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã bám sát chủ đề năm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhấn mạnh các đơn vị trong Cụm hoạt động số 6 là tổ chức Đoàn tại những cơ quan, lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, ông Phạm Tất Thắng mong muốn, thông qua Hội nghị lần này, các đơn vị tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; đẩy mạnh phối hợp tổ chức các hoạt động chung, tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ Cụm.

Đối với Đoàn Thanh niên Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ông Phạm Tất Thắng đề nghị, Ban Thường vụ Đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, tập trung khắc phục những hạn chế về tính đồng đều giữa các cơ sở, chỉ tiêu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn kiêm nhiệm; tích cực tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Ông Phạm Tất Thắng khẳng định, Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để tổ chức Đoàn hoạt động ngày càng hiệu quả.