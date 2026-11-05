Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 10 năm phối hợp triển khai phong trào, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Đồng chủ trì Hội nghị có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Thành phố và Phó Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Thành phố.

Tham dự Hội nghị có đại diện các ban thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố, các tổ chức thành viên MTTQ Thành phố; đại diện chỉ huy các phòng chức năng CATP cùng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 126 điểm cầu Công an cấp xã trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa nêu rõ, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy; sự phối hợp của chính quyền các cấp, sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng Công an và sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Thủ đô đã có bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu.

Trong thành tích chung đó, MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn tình làng nghĩa phố, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh.

Trong 10 năm thực hiện chương trình phối hợp, Công an TP Hà Nội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hiệu quả phối hợp được kiểm chứng bằng những kết quả cụ thể, giai đoạn 2016–2026, nhân dân cung cấp gần 450 nghìn tin liên quan đến ANTT; trong đó, khoảng 44 nghìn tin về an ninh chính trị, 312 nghìn tin về tội phạm và 35 nghìn tin về tệ nạn xã hội. Những nguồn tin quý giá ấy hỗ trợ lực lượng Công an nắm tình hình, điều tra, khám phá hàng nghìn vụ án.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị.

Từ năm 2016 đến nay, Giám đốc Công an thành phố đã khen thưởng 3.532 tập thể, 8.116 cá nhân có thành tích trong phong trào; đồng thời 2.960 tập thể và 6.880 cá nhân được khen thưởng qua sơ kết, tổng kết các chuyên đề, mô hình.

Tại hội nghị, các tham luận đã tập trung làm rõ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phối hợp. Đặc biệt, khẳng định vai trò quan trọng của Ban công tác mặt trận khu dân cư trong tuyên truyền, vận động; tập hợp nhân dân tham gia bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Đại diện các đơn vị tham luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ, trong bối cảnh tình hình mới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra ngày càng cao; quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số, sự phát triển của không gian mạng và những vấn đề xã hội mới đang tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và công tác quản lý địa bàn.

Phó Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Thành phố phát biểu.

Để phát huy những kết quả đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị cần khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; rà soát, cụ thể hóa nội dung phối hợp theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn và rõ kết quả; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, thực chất, tránh hình thức, chồng chéo.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cấp xã; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ Ban Công tác Mặt trận và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức xây dựng phong trào; chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản thực chất, hiệu quả. Phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và trách nhiệm giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân.