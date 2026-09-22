Nhân rộng mô hình du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn thủy sản ở Đồng Tháp

Ngày 22.9, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Vườn quốc gia Tràm Chim, cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu, tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Nâng cao nhận thức phát triển du lịch trải nghiệm cho các hộ dân tại vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim".

Tổng kết dự án “Nâng cao nhận thức phát triển du lịch trải nghiệm cho các hộ dân tại vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim”

Theo thống kê, sau 1 năm triển khai dự án, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị liên quan đã hỗ trợ người dân vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim, gồm các xã An Hòa, Phú Thọ, Tam Nông và Tràm Chim, triển khai các mô hình sinh kế như nuôi cá linh, chất chà chuột, chất chà cá kết hợp khai thác thủy sản, khám phá đời sống vùng đất ngập nước… Bà con tham gia dự án được hỗ trợ kinh phí mua câu, lưới, lợp, lờ, thức ăn, thuốc thủy sản...

Chương trình đã tập huấn cho khoảng 100 nông dân về kỹ năng làm du lịch trải nghiệm, kỹ thuật khai thác, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, nâng cao năng lực số cho nông dân. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ bà con phương án khai thác du lịch; nhờ đó thu hút nhiều lượt du khách đến trải nghiệm, tăng thêm thu nhập.

PGS. TS Nguyễn Chu Hồi, Trưởng ban Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu - phát biểu

PGS. TS Nguyễn Chu Hồi, Trưởng ban Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu cho rằng, qua triển khai bước đầu nhận thấy việc phát triển sinh kế gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã mang lại lợi ích kép, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ du lịch, dự án trên đã tạo hiệu quả như thế nào, bà con vùng đệm của Vườn quốc gia Tràm Chim được thụ hưởng ra sao là những vấn đề cần được đánh giá thêm để tăng cơ chế đầu tư trong thời gian tới. Mặt khác, cần quan tâm đến những tác động tích cực về hệ sinh thái, sau đó đề ra hướng đi phù hợp nhằm thúc đẩy các bên hợp sức, tạo sinh kế bền vững cho bà con.

Vườn quốc gia Tràm Chim đang được đầu tư khai thác du lịch sinh thái được đánh giá là rất hiệu quả

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Toàn cho rằng, triển khai dự án du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim đã mang lại kết quả tích cực. Dự án không chỉ giúp người dân địa phương nâng cao kỹ năng làm du lịch, cải thiện đời sống, mà còn góp phần giảm khai thác trái phép ở vùng lõi của Vườn quốc gia.

Khen thưởng các hộ dân tham gia tốt chương trình thời gian qua

Do đó, thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, phát triển các tổ du lịch cộng đồng; xem xét kết nạp thêm thành viên và đa dạng hóa các mô hình trải nghiệm du lịch sinh thái gắn với văn hóa sông nước.

Mô hình chất chà chuột phục vụ du lịch trải nghiệm ở Vườn quốc gia Tràm Chim, mang lại sự thích thú cho du khách

Trong giai đoạn tiếp theo, Ban điều hành dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở VHTTDL, các ngành liên quan, cùng chính quyền các xã vùng đệm nhằm nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai sản phẩm du lịch. Từ những kết quả tích cực của giai đoạn 1, cần nghiên cứu đề xuất triển khai giai đoạn 2 theo hướng nâng quy mô của mô hình, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của Đồng Tháp.