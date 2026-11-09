Nhân rộng mô hình cánh đồng không đốt rơm rạ

Vụ mùa năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Trung Hòa, xã Hợp Thịnh gieo cấy 5 sào lúa bằng các giống Nếp cái hoa vàng, Ngọc Nương 9. Sau khi thu hoạch, gia đình bà không thu gom rơm rạ phơi khô rồi đốt ngay tại ruộng gây tình trạng khói bụi mù mịt, ô nhiễm không khí. Theo hướng dẫn của Hội Nông dân xã, gia đình bà chuyển sang sử dụng chế phẩm sinh học phun trực tiếp để xử lý rơm rạ sau thu hoạch từ vụ trước thành nguồn phân bón hữu cơ cho vụ sau. Việc làm này vừa giúp giảm công sức phải thu gom, phơi khô, đốt rơm lại giúp bảo vệ không khí khỏi ô nhiễm, khói bụi; giảm chi phí mua phân bón vô cơ cho lúa do có lượng phân bón hữu cơ bù đắp.

Nông dân thôn Trung Hòa, xã Hợp Thịnh phun chế phẩm để xử lý rơm rạ trước khi sản xuất vụ đông.

Theo bà Phạm Thị Cảnh, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Trung Hòa, toàn thôn có 150 ha canh tác lúa, trong đó, khoảng 30% diện tích được người dân chuyển sang sử dụng các loại chế phẩm để xử lý rơm rạ sau thu hoạch lúa. Quy trình xử lý rất đơn giản bởi nông dân chỉ cần pha chế phẩm với nước và mật rỉ đường theo tỷ lệ khuyến nghị, sau đó phun đều lên rơm rạ là có thể giúp rơm phân hủy trực tiếp, bổ sung dinh dưỡng cho đất. Phương pháp này tiết kiệm công sức và phù hợp với những cánh đồng lớn. Đất sau xử lý sẽ tơi xốp, giàu mùn, tạo điều kiện tốt cho vụ mùa tiếp theo.

Mỗi năm, thành phố Bắc Ninh sản xuất khoảng 150.000 ha lúa, sản lượng rơm rạ khô sau khi thu hoạch ước khoảng 600-700 nghìn tấn. Trong đó, phần lớn được đốt trực tiếp trên cánh đồng hoặc vùi lấp tự nhiên gây tình trạng ô nhiễm không khí, tăng phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa, lãng phí nguồn tài nguyên, giảm sự đa dạng sinh học.

Để hạn chế ô nhiễm không khí do đốt rơm rạ, vụ mùa năm nay, Hội Nông dân thành phố đã triển khai mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường tại 24 xã, phường. Theo đó, sau khi thu hoạch lúa, nông dân tuân thủ nghiêm không đốt rơm rạ mà tiến hành xử lý bằng chế phẩm tạo nguồn phân bón, tăng độ phì nhiêu, độ tơi xốp cho đất. Ước khoảng 5% khối lượng rơm rạ hình thành sau thu hoạch được người dân thu gom, sử dụng các chế phẩm sinh học khác nhau để xử lý thành phân bón hữu cơ bón cho vụ sau. Ngoài ra khoảng 15-25% được thu gom phục vụ sản xuất một số cây trồng vụ đông và làm thức ăn cho chăn nuôi.

Sử dụng chế phẩm để xử lý rơm rạ thành phân bón thay vì đốt trực tiếp trên đồng ruộng là giải pháp tạo được hiệu quả “kép”, vừa tăng thu nhập thông qua việc tiết giảm chi phí đầu vào, vừa bảo vệ hệ sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính. Do đó, thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững.