Nhân rộng mô hình camera an ninh từ cơ sở

Bộ Công an khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng mô hình camera an ninh trên địa bàn thành phố.

Phát huy hiệu quả đó, Công an thành phố đang tập trung củng cố, nhân rộng mô hình, từng bước ứng dụng công nghệ camera AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn.

Thêm “mắt thần” giữ gìn an ninh trật tự

Với đặc điểm địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều tuyến đường liên ấp và khu vực giáp ranh, công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, hệ thống camera an ninh trở thành giải pháp thiết thực, góp phần mở rộng khả năng giám sát địa bàn.

Thực tế tại xã Tà Lài cho thấy rõ hiệu quả của mô hình này. Xã có diện tích gần 84km², gồm 6 ấp với hơn 34 ngàn người. Địa bàn rộng, có nhiều khu vực giáp ranh, đồi núi, sông, suối nên yêu cầu quản lý, giám sát tình hình ANTT đặt ra khá cao. Với sự nỗ lực của chính quyền và sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, đến nay, hệ thống camera an ninh tại xã từng bước được thiết lập, góp phần phục vụ công tác giữ gìn ANTT.

Theo báo cáo của UBND xã Tà Lài, trong năm 2025, thông qua hệ thống camera an ninh, Công an xã phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Các vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an thành phố để xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, thông qua giám sát các tuyến đường, hệ thống camera còn hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông và hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Trưởng ấp 5, xã Tà Lài cho biết: Trước đây, tình trạng trộm cắp tài sản, thanh thiếu niên chạy xe rú ga, nẹt pô, phóng nhanh, tụ tập gây mất trật tự, nhất là vào ban đêm thường xảy ra. Đến nay, ấp đã vận động người dân đóng góp khoảng 48 triệu đồng để lắp đặt 12 mắt camera tại những vị trí cần thiết.

Theo ông Việt, hiệu quả lớn nhất của mô hình không chỉ là cung cấp hình ảnh phục vụ xác minh khi xảy ra vụ việc mà còn tạo tác dụng phòng ngừa, răn đe. Khi đó các tuyến đường, khu vực công cộng được giám sát thường xuyên, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tại xã Thống Nhất, hệ thống camera an ninh cũng được chính quyền địa phương quan tâm triển khai. Theo ông Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, địa phương hiện có 75 mắt camera từ kinh phí xã hội hóa khoảng 200 triệu đồng, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng làm rõ 10 vụ việc.

Những kết quả nêu trên cho thấy camera an ninh đã trở thành nguồn thông tin quan trọng, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết: Hiện có 49 loại mô hình bảo đảm ANTT với 220 điểm được nhân rộng. Trong đó, mô hình camera an ninh cùng các mô hình tự quản khác đã góp phần phòng ngừa tội phạm, hòa giải mâu thuẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Nhân rộng phải đi đôi với hiệu quả khai thác

Từ những kết quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết xây dựng, nhân rộng mô hình camera với ANTT trong xây dựng nông thôn mới năm 2026, tổ chức tại xã Tà Lài ngày 29-10, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05), Bộ Công an và Công an thành phố đã thống nhất định hướng tiếp tục củng cố, nhân rộng mô hình tại các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục V05, Bộ Công an đánh giá cao sự chủ động của Công an thành phố trong công tác tham mưu, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai giải pháp bảo đảm ANTT; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của chính quyền và người dân trong xây dựng, duy trì, nâng cấp mô hình.

Theo thống kê của UBND xã Tà Lài năm 2025, camera hỗ trợ phát hiện 37 đối tượng có liên quan đến các vụ ANTT, ngăn chặn nhóm 6 thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất công tác bảo đảm ANTT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và lực lượng công an trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đối với Công an thành phố, lãnh đạo Cục V05 yêu cầu bám sát Hướng dẫn số 07/HD-BCA-V05 của Bộ Công an về tiêu chí ANTT giai đoạn 2026-2030; tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình hiện có. Trong đó chú trọng phát huy khả năng của hệ thống camera AI để chủ động giám sát địa bàn, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và phục vụ xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu: Công an các xã khảo sát kỹ nhu cầu, đặc điểm địa bàn, khả năng kết nối và nguồn lực trước khi tham mưu đầu tư. Việc triển khai không chạy theo số lượng camera mà phải xác định rõ những tuyến đường, khu vực trọng điểm cần giám sát.

Ông Nguyễn Phạm Tuyển, quyền Chủ tịch UBND xã Tà Lài cho biết: Xã sẽ tiếp tục duy trì, quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống camera, nhất là các thiết bị ứng dụng AI; bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, phục vụ công tác giữ gìn ANTT. Cùng với đó, địa phương tăng cường phối hợp giữa công an với các ban, ngành, đoàn thể phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo ông Ngô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng hệ thống camera hiện có; nghiên cứu kết hợp camera an ninh với bản đồ số địa bàn, từng bước số hóa vị trí camera, tuyến đường và khu vực trọng điểm để hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Từ những hình ảnh camera ghi nhận đến các vụ việc được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, mô hình đã cho thấy vai trò thiết thực của việc ứng dụng công nghệ trong bảo đảm ANTT. Để phát huy hiệu quả mô hình cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cùng sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân. Đây là cơ sở để mô hình camera an ninh tiếp tục được củng cố, nhân rộng, góp phần giữ vững bình yên từ mỗi khu dân cư trên địa bàn Đồng Nai.