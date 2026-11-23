Nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở, Công an xã Tân Hải đã tham mưu chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư, góp phần giúp người dân chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công an xã Tân Hải xây dựng điểm chữa cháy công cộng tại thôn Tam Tân.

Tại những khu vực đông dân cư, đường giao thông và ngõ hẻm nhỏ hẹp, việc tiếp cận hiện trường của xe chữa cháy chuyên dụng có thể gặp nhiều trở ngại.

Do đó, bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ là giải pháp cần thiết, giúp người dân kịp thời xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan và thiệt hại.

Qua khảo sát các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao, Công an xã Tân Hải đã tham mưu UBND xã lựa chọn những vị trí phù hợp để lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng, bảo đảm thuận tiện quan sát, tiếp cận và sử dụng khi cần thiết.

Mỗi điểm được trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, bình bột, bình khí CO₂, xà beng, kìm cộng lực, búa tạ… cùng nội quy quản lý, sử dụng và bảng hướng dẫn xử lý khi có sự cố.

Công an xã Tân Hải xây dựng điểm chữa cháy công cộng tại thôn Hiệp Lễ.

Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị, lực lượng công an xã còn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, thoát nạn và phối hợp xử lý các tình huống cháy ban đầu.

Qua đó, nâng cao ý thức phòng ngừa, khả năng ứng phó và trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian tới, Công an xã Tân Hải tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương huy động các nguồn lực để nhân rộng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, kết hợp xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC”.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị định kỳ, bảo đảm các điểm chữa cháy luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay từ cơ sở.